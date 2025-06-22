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Итоги бизнеса за 16—22 июня 2025 года
22.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Возможности для инвестиций, вдохновляющие истории от тех, у кого получилось построить бизнес с нуля. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
При запуске рекламной кампании важно понимать, какие результаты считать хорошими, а какие — сигналом к пересмотру стратегии. Для этого используются бенчмарки — усредненные показатели эффективности, на которые можно ориентироваться при оценке своих кампаний: охват, кликабельность, стоимость лида, заказа, конверсии и т.д. Рассказали, как
Полезное для бизнеса
Почему
Вложение денег в бизнес — это неплохой способ их приумножения. Но важно найти стоящий проект, фаундер которого сможет грамотно распорядиться средствами.
Истории бизнеса
История
Белоруска совершила кругосветку, получила колоссальный опыт и решила помочь организовывать путешествия людям, которым не нужен банальный отдых. Почему следовать мечте бывает трудно, как появляются соблазны вернуться в рутину -
Обычно предприниматели говорят о том, что бизнес — это только часть жизни, но есть и другие примеры. Для предпринимательницы из Владивостока ее дело и есть жизнь. Как связана дисциплина владельца с успехами всей команды, почему надо быть фанатом компании, чтобы кратно расти —
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Возможности для инвестиций, вдохновляющие истории от тех, у кого получилось построить бизнес с нуля. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
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