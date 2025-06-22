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Итоги бизнеса за 16—22 июня 2025 года

22.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Возможности для инвестиций, вдохновляющие истории от тех, у кого получилось построить бизнес с нуля. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

При запуске рекламной кампании важно понимать, какие результаты считать хорошими, а какие — сигналом к пересмотру стратегии. Для этого используются бенчмарки — усредненные показатели эффективности, на которые можно ориентироваться при оценке своих кампаний: охват, кликабельность, стоимость лида, заказа, конверсии и т.д. Рассказали, как оценивать актуальные показатели, инсайты и подходы к оптимизации рекламы в трех ключевых категориях e-commerce: мебель, техника и ритейл.

Полезное для бизнеса

Почему кофейни и рестораны не придерживаются строгой системы для выстраивания бизнес-процессов и продвижения, какие ошибки допускают владельцы на старте и почему новички и опытные рестораторы не могут действовать по одному сценарию даже при одинаковых условиях.

Вложение денег в бизнес — это неплохой способ их приумножения. Но важно найти стоящий проект, фаундер которого сможет грамотно распорядиться средствами. Собрали пять свежих объявлений на сервисе «Про бизнес — Инвестиции», которые ищут деньги прямо сейчас.

Истории бизнеса

История предпринимателя, который даже с большими долгами смог построить сеть франшиз с 800 точками по всему миру.

Белоруска совершила кругосветку, получила колоссальный опыт и решила помочь организовывать путешествия людям, которым не нужен банальный отдых. Почему следовать мечте бывает трудно, как появляются соблазны вернуться в рутину - вдохновляющая история о свободе быть собой, о преодолении и создании бизнеса, который является органичным продолжением личной жизни основательницы.

Обычно предприниматели говорят о том, что бизнес — это только часть жизни, но есть и другие примеры. Для предпринимательницы из Владивостока ее дело и есть жизнь. Как связана дисциплина владельца с успехами всей команды, почему надо быть фанатом компании, чтобы кратно расти — личный опыт создательницы бренда косметики.

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Возможности для инвестиций, вдохновляющие истории от тех, у кого получилось построить бизнес с нуля. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
 
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