Налоговая и ФСЗН стали чаще отправлять компании в банкротство, а в целом количество активных дел о несостоятельности выросло почти в 2 раза

Источник материала: ProBusiness

В первом квартале 2025 года ситуация с банкротствами и финансовым оздоровлением предприятий в Беларуси продемонстрировала заметные изменения: количество активных дел о несостоятельности выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным драйвером этого роста стала столица, Минск, где сосредоточилась практически половина таких процедур. «Про бизнес» в преддверии практикума «TAX DAY» взглянул на данные Министерства экономики , чтобы понять, кто сейчас чаще инициирует банкротства и как актуальные данные соотносятся с долгосрочной динамикой.

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Динамика активных процедур банкротства

К началу апреля 2025 года число активных дел о несостоятельности и банкротстве в Беларуси достигло 1217 против 615 годом ранее, увеличившись почти в два раза. Основной вклад в это увеличение внес Минск, где количество процедур возросло с 239 до 586 (+145%). Среди регионов особенно значительный рост зафиксирован в Минской (+188%), Могилёвской (+177%) и Гродненской (+78%) областях. Витебская область стала единственным регионом, где отмечено сокращение на 5%.





При этом структура дел о несостоятельности остается стабильной, с преобладанием торговли и строительства. Торговый сектор по-прежнему занимает лидирующую позицию, хотя его доля снизилась с 43,5% в первом квартале 2024 года до 36,6% в 2025 году. Доля строительных компаний также уменьшилась с 16,6% до 13,0%, что отражает общие финансовые сложности и изменения кредитных условий в отрасли. В то же время, наблюдается резкий рост процедур в транспортной сфере — с 5,8% до 15,4%, что указывает на ухудшение финансового состояния предприятий в этой отрасли.

Роль государства и сроки процедур

Сегодня все чаще инициаторами процедур банкротства становятся налоговые и социальные органы. Доля дел, возбужденных по инициативе налоговых служб, выросла до 41% с 14% годом ранее, а доля ФСЗН и других госструктур достигла 20%. Сами компании и кредиторы редко становятся инициаторами — их доля составляет всего 13% и 5% соответственно.





В первом квартале 2025 года также немного увеличилось количество завершенных дел о банкротстве, однако продолжительность ликвидационных процедур выросла в среднем с 7,4 до 7,8 месяца. При этом актуальная ситуация дел о банкротстве по регионам существенно отличается: в Брестской области срок не изменился (8,7 месяца — в 1 квартале этого и предыдущего года), в Витебской области увеличился с 5,8 до 9,5 месяца, в Гомельской — с 4,2 до 6,1 месяца, а в Гродненской и вовсе произошел резкий скачок с 6,6 до 13,7 месяца. В Минске срок ликвидации, напротив, сократился с 9,3 до 6,5 месяца, также сократился срок и в Минской области с 10,4 до 8,6 месяца, а в Могилёвской области — с 21,1 до 9,3 месяца благодаря увеличению числа завершенных процедур.

Десятилетние тренды и специфика

Обзор динамики за последние десять лет показывает, что текущая ситуация во многом является продолжением долгосрочных тенденций. В 2024 году количество активных дел о несостоятельности и банкротстве среди юридических лиц составило 1024, среди индивидуальных предпринимателей — 139, существенно увеличившись по сравнению с рекордно низкими показателями 2023 года. Все чаще инициаторами банкротств выступают налоговые органы, тогда как участие самих должников и ликвидационных комиссий постепенно снижается.





В последние годы наблюдается стабильность в распределении банкротств по отраслям. Торговля остается самой проблемной сферой с долей порядка 43% (2024 год), строительство увеличило свою долю до 12,2%, транспортная отрасль снизилась до 11,5%, а обрабатывающая промышленность упала в 2024 году до 5,1%.





Количество завершенных дел существенно сократилось с пика 2018 года: в 2024 году для юридических лиц оно снизилось до 487 против 1190 годом ранее. Средняя продолжительность ликвидационного производства также уменьшилась с рекордных 14 месяцев в 2018 году до 8,5 месяцев в 2024 году.





При этом растет удовлетворение требований кредиторов по завершенным делам, достигнув в 2024 году 25,1% для всех дел и 28,7% по делам с наличием имущества.



