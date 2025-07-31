Белорусские хоккеисты передали более 30 000 BYN на благотворительность - помог уникальный матч при поддержке Betera

Источник материала: ProBusiness

Необычное хоккейное событие состоялось в Минске 19 июля 2025 года. Лучшие белорусские хоккеисты и амбассадоры Betera Алексей Протас и Егор Шарангович собрали свои команды для участия в благотворительном Betera-матче в формате 3х3.

Встреча прошла на «Олимпик-Арене» при аншлаге — все билеты были распроданы за несколько дней. Помимо прекрасной атмосферы во время игры, которая точно порадовала болельщиков и хоккеистов, солд-аут позволил собрать средства для помощи животным. Как и заявлялось в анонсе мероприятия, все вырученные средства от продажи билетов (стоимость одного — 25 рублей) Betera со своими звездными амбассадорами направила на благотворительность. Средства уже переданы ООЗЖ «Эгида», МБООПЖ «ЗООшанс», учреждению «Центр помощи бездомным животным «Долина трех китов» и ГКПУ «Минский зоопарк».

В благотворительном матче приняло участие 20 хоккеистов. За команду Алексея Протаса сыграли его брат Илья Протас, а также Владимир Алистров, Сергей и Андрей Костицыны, Иван Дроздов, Владислав Еременко, Дмитрий Кузьмин, Владислав Колячонок и Алексей Колосов. В команде Егора Шаранговича выступили Михаил Грабовский, Илья Соловьев, Александр Кулаков, Егор Сидоров, Илья Шинкевич, Александр Скоренов, Андрей Белевич, Кирилл Готовец и Никита Толопило.

Сам матч прошел в необычном формате 3 периодов по 12 минут нон-стоп с музыкальным сопровождением. Команда Алексея Протаса победила со счетом 12:10.

По условиям матча, команда-победитель получила сертификат на 30 000 BYN. Неплохая сумма, чтобы разделить выигрыш между игроками, однако у команды Протаса нашлось решение получше. Сразу же после получения приза Алексей объявил, что команда решила всю сумму направить на доброе дело.

— Разговаривали с ребятами перед игрой по поводу сертификата. Мы знаем, что команда Егора Шаранговича [в случае победы] сделала бы то же самое. Эти деньги пойдут на помощь одной девочке, которая сейчас борется с одним очень редким и тяжелым заболеванием, бороться с которым в Беларуси, к сожалению, нет возможностей и ресурсов. Помочь можем только мы. Хотим дать ей шанс на жизнь. Поэтому всем спасибо за участие, — сказал амбассадор Betera Алексей Протас после матча.

Решение хоккеистов передать призовые деньги на помощь девочке вызвало бурную поддержку болельщиков: сотни посетителей «Олимпик-Арены» стоя аплодировали решению хоккеистов. Возможно, подобные акции станут традицией. Во всяком случае, участники Betera-матча поддерживают инициативу проведения благотворительных игр в дальнейшем на регулярной основе.