Клубу Про бизнес — 7 лет! Делимся уроками роста

Источник материала: ProBusiness

Сегодня Клуб Про бизнес празднует свой седьмой день рождения! За эти годы мы прошли путь от стартапа до, пожалуй, самого большого и известного сообщества предпринимателей, топ-менеджеров и собственников Беларуси.

С нами более 450 топ-менеджеров и собственников и еще около 1500 представителей бизнеса более широкой аудитории. С 2018 г. мы запустили 500+ активностей для бизнеса. Это не просто цифры — это общая история роста, уроков, побед и, конечно, ошибок (как же без них), которыми мы хотим поделиться с вами.

Наше ядро: сильное окружение для лидеров

Клуб Про бизнес создавался как платформа для обмена опытом и решения бизнес-задач. Наше ядро — это финансово независимые собственники, топ-менеджеры и предприниматели с управленческим опытом и профессиональной экспертизой от 3 лет.

Мы убедились: важно не просто собирать людей, а создавать среду, где каждый может быть полезен друг другу. Где мы развиваем друг друга.

Летом мы убедились, что эта ценность находит сильный отклик в бизнесе. Два года подряд (в 2024 и 2025 гг.) мы побеждаем в премии «Номер один» в номинации «Бизнес-клуб № 1». Это признание стало возможным благодаря нашей команде, которая с самого начала задала высокие стандарты организации клубного движения и работы со спикерами.





И конечно, на этом пути не обошлось без экспериментов :)

💡 Уроки роста: от ошибок к осознанному подходу

Начинали мы как стартап внутри компании «Про бизнес Медиа». Тестируя идеи, мы нащупывали свой путь. Конечно, ошибались, делали выводы и шли дальше. Например:

Изначально мы использовали холодные звонки и продажи через Instagram, чтобы привлечь как можно больше участников. Симптомы роста, которые проходили и проходят многие сообщества. Это дает охват, но приводит к размыванию аудитории: в Клубе оказывались и опытные бизнесмены с оборотами в десятки миллионов, и новички без реального бизнеса, которые приходили «просто потусить».

Мы поняли, что объединять новичков и опытных предпринимателей в одном формате — сложно и неблагодарно. Опытные собственники приходят за сильным окружением от людей своего уровня, а новички — за inspiration и советами.

В 2023 г. мы пересмотрели стратегию и сфокусировались на качественном приглашении резидентов.

Теперь мы приглашаем аудиторию, которая имеет опыт и экспертизу, а главное — готова делиться и развиваться вместе с другими.





Именно поэтому мы поменяли подход к приему новых резидентов. Приглашаем в Клуб только после личной встречи, где обсуждаем не только бизнес-опыт, но и готовность делиться знаниями и участвовать во взаимной поддержке.

Сейчас главная ценность Клуба — готовность и желание сначала отдавать и делиться (экспертизой, полезными контактами, временем), а уже затем получать отдачу от инвестирования в свой социальный капитал.

Форматы, которые работают на результат

Мы развиваем форматы взаимодействия, которые делают Клуб живым и полезным:

Форум-группы: ежемесячные встречи в группах по 10 человек, где участники раскрываются как эксперты и как личности. Это формат на стыке бизнес-инсайтов, взаимного менторства и личного общения.

Бизнес-завтраки и ланчи: для интеграции новых участников и глубокого знакомства в неформальной обстановке.

Промышленные экскурсии: посещение предприятий и офисов компаний для обмена опытом и изучения бизнес-процессов.

Интерактивные встречи: воркшопы и мастер-классы, сессии вопросов-ответов.

Бизнес-разборы, панельные дискусии: офлайн-активности мероприятия по острым вопросам бизнеса (управление сотрудниками, налоги, финансы, маркетинг, процессы, переговоры и пр.).

Выступления в TED-форматах и печа-кучи: только практика. Только суть: емкие, с юмором и харизмой, откровенные личные кейсы и истории, с разбором и полезными для бизнеса ошибок и кейсов.

Управляемый нетворкинг: специальные активности, где мы создаем условия для продуктивного общения и мозговых штурмов с топ-менеджерами и собственниками.

Книжный Клуб: пространство для рефлексии и обмена идеями для любителей умной и глубокой литературы.

Live-Style форматы: от мастер-классов по гольфу, соревнований на яхтах — до новогодних квизов.





Что дальше? Вместе с вами развитие сильных бизнесов, команд, белорусского бизнеса





Мы остаемся верным своей миссией — способствовать развитию предпринимательства, развивать себя, бизнес и команду. Формировать сообщество сильных, чтобы частный и государственный бизнес страны рос и процветал.

Наши главные ценности:

Проактивная позиция: делать больше, чем вчера.

Взаимоопыление: взаимная поддержка среди предпринимателей.

Стремление сначала делиться (опытом, экспертизой и пр.), а затем уже что-то брать взамен.

Чувство юмора.

Лидерский подход.

Мы продолжаем расти и экспериментировать с форматами, чтобы оставаться полезными для нашего сообщества. В планах — новые экскурсии на предприятия, мастер-классы от ведущих экспертов и расширение географии бизнес-ивентов и активностей.

Седьмой день рождения — это не только повод оглянуться назад, но и возможность заглянуть в будущее.

Мы благодарим всех вас — резидентов и участников, клиентов и партнеров Клуба за доверие, активность и готовность делиться опытом. Мы вместе делаем это сообщество таким сильным и живым!

С днем рождения, Клуб Про бизнес!

С Уважением, Ваши

Дмитрий Альфер, соучредитель «Про бизнес Медиа» и Юлия Белевич, руководитель проекта Клуб Про бизнес,



и ключевые сотрудники компании «Про бизнес Медиа»

Юлия Шелег, директор|

Ольга Кулешова, заместитель директора |

Елена Савчук, шеф-редактор |

Кира Литвякова, руководитель отдела маркетинга |

Анастасия Жданюк, маркетолог |

Юлия Шрамкова, руководитель отдела спецпроектов