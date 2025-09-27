Как «низкий» сезон влияет на бизнес

Источник материала: ProBusiness



Последний летний месяц для образовательного бизнеса — всегда вызов. Родители еще мыслями в отпусках, дети не настроены на учебу, а учебные центры уже должны держать руку на пульсе, чтобы не «просесть» перед сентябрем. «Про бизнес» спросил участницу совместного проекта «Ресолва» и «Про бизнес» Екатерину Вераксо, как отработал август ее коллектив.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«Рынок дополнительного образования в Беларуси часто работает по модели „быстрых решений“»

— Для нашей команды август стал особенно важным: впервые мы запустили полноценные трехгодовые программы развития когнитивных навыков для детей 6−12 лет. Конец сезона для нас всегда не про «гонку за цифрами», а про стратегическую подготовку. В этом году главная задача была — удержать команду в тонусе и протестировать наш новый проект. Мы много лет шли к этой модели: сначала одногодичные курсы, потом двухгодичная система, и наконец — полноценный трехлетний путь.

Рынок дополнительного образования в Беларуси часто работает по модели «быстрых решений»: 2 месяца, 10 занятий, «гарантия результата». Родители пробуют, но не видят глубины. Мы предложили другое: 288 часов системного развития за два года и теперь еще 432 часа — за три года. Это путь, который дает детям не «трюк», а навык, который останется с ними на всю жизнь. Например, после 3−4 недель занятий ребенок читает быстрее на 20−30%. Через полгода у 8 из 10 детей снижается уровень стресса на контрольных. К концу программы ребенок в среднем экономит до 10 часов в неделю на домашних заданиях.



Те семьи, которые протестировали первый модуль, дали обратную связь: 87% сказали, что готовы продолжать дальше. Для нас это показатель доверия.

Удалось удержать команду мотивированной — в августе, когда рынок «спит», у нас проходили занятия, тесты, внутренние тренинги. Мы закладывали фундамент.

Пока не выполнили план по новым клиентам. Закрыли 72% от цели в 300 новых офлайн-заявок. Да, цифра ниже запланированной, но для августа это закономерно: многие родители откладывают решение на сентябрь. Причину вижу в сезонности. Август — месяц отпусков, и это ощущается в поведении самых лояльных клиентов: они тянут до последнего, принимая решение «с 1 сентября». Но именно здесь важен сильный продукт. Даже в «низкий сезон» родители готовы бронировать места, если понимают ценность.

Кроме того, мы сделали для себя важный вывод: нужно усиливать цифровую коммуникацию. Родители в августе часто за границей, на даче или в дороге. И если раньше мы делали ставку на офлайн-встречи, то теперь понимаем: digital — это обязательная точка контакта даже летом.

«Сентябрь для нас — стартовый рывок. Это пик родительской активности, поэтому планируем добрать недостающие 28% по клиентам»

Мыслей изменить свои планы не появлялось. Наоборот — этот август стал подтверждением, что мы выбрали верный путь. Одногодичные программы дают результат, но трехгодичный путь — это трансформация ребенка и семьи. Мы видим, как за три года меняется не только скорость чтения или память, а мышление ребенка в целом. Он становится увереннее, спокойнее, у него формируется навык учиться с интересом, без сопротивления.



Сентябрь для нас — стартовый рывок. Это пик родительской активности, поэтому планируем добрать недостающие 28% по клиентам. Также будем запускать серии открытых уроков и демо-доступа. Родители хотят видеть, как работает система изнутри. Мы даем им возможность прийти, попробовать и убедиться.

Будем усиливать digital-маркетинг. Instagram, TikTok, YouTube Shorts — это площадки, где родители проводят время. Наши задачи — рассказывать не только про «скорочтение», но и про реальную пользу: до +10 часов свободного времени для семьи каждую неделю, улучшение памяти, снижение стресса у ребенка.

Расширим B2B-направление. Мы уже сотрудничаем с крупными компаниями, которые дарят своим сотрудникам сертификаты MegaLife. В сентябре хотим масштабировать этот формат: он дает поток новых клиентов и работает как имиджевая история.

Систематизируем обучение педагогов, усилим CRM и внедрим новые KPI для менеджеров.

