Пылесосы, фены, аэрогрили: что можно купить на скидках в Dreame?
Интернет «гудит»: во многих магазинах стартовала «Черная пятница». Не остался в стороне от акции и бренд Dreame: на скидках оказались топовые позиции марки.
Робот-пылесос X50 Ultra Complete
Новинка уходящего года — робот-пылесос
Плюсов у модели масса, так что остановимся на ключевых. Во-первых, девайс способен создавать подробную карту местности — без слепых зон и ненужного вращения. Это возможно благодаря встроенному датчику с поддержкой кругового сканирования пространства. Также в устройстве есть интеллектуальная система навигации VersaLift: датчик «на виду», когда ездит по дому, но «прячется», когда пылесос заезжает под мебель. При этом свое «зрение» гаджет не теряет: у него есть и другой радар, сканирующий пространство под креслами и диванами.
Специальная технология 3D-сканирования на основе структурированного света, а также интегрированная в девайс система AI Action помогают распознавать до 200 предметов. В том числе — небольшие «оказии», оставленные вашими четвероногими друзьями. При обнаружении подобного объекта пылесос отправит уведомление на смартфон. Никаких самостоятельных действий гаджет до вашего решения предпринимать не будет.
Из дополнительных «плюшек»: девайс может разрезать спутавшиеся волосы и шерсть, чтобы щетка не забивалась, выдвигать мопы для очищения труднодоступных зон, мыть и сушить швабры горячим воздухом. Также гаджет можно подключить к водопроводу: тогда он грязную воду сам сольет, а чистую — наоборот, зальет в бак. Автономность на максимуме!
Стоимость
Вертикальный пылесос Z30 AquaCycle
«Самостоятельный» пылесос — не для вас? Тогда можно рассмотреть вертикальные варианты — например, Z30 AquaCycle.
Как и в случае с роботами, интеллект в этот пылесос тоже вшит. Например, чем больше пыли или грязи, тем активнее он работает. В то же время гаджет экономит заряд там, где уровень загрязненности невысок. За счёт этого пылесос может проработать до 90 минут без подзарядки (в режиме сухой уборки). А благодаря специальной конструкции насадки-швабры (она здесь такая же, как и в предыдущей модели) можно одновременно и пылесосить, и мыть пол.
В комплекте к
Стоимость
2 199 руб.
Моющий пылесос H14 Dual
Либо вот вам еще одна опция — моющий пылесос H14 Dual.
Еще одна из особенностей модели — ее многофункциональность: использовать пылесос можно как для уборки квартиры, так и как пылесос для мебели или даже авто. Для этого в комплекте к H14 Dual идет масса различных насадок, в том числе электрическая мини-щетка. Которая, к слову, идеально «снимает» шерсть питомцев с диванов и кресел.
Этот пылесос может работать без подзарядки до 75 минут. А управлять девайсом можно через приложение — так что к модели точно стоит присмотреться.
Стоимость
Стайлер AirStyle
Стайлер
Благодаря правильному балансу силы воздушного потока и температуры нагрева стайлер не пересушивает волосы в процессе придания им формы, как это могут делать классические плойки. Напротив, за счет системы ионизации он как бы запечатывает влагу внутри — круто, да? Ваш фен (если только он не от Dreame!) вряд ли так умеет.
Стоимость
Glory Mix
Но есть у нас и вариант для тех, кто не любит заморачиваться — фен Glory Mix.
В комплекте к Glory Mix идет три магнитных насадки: концентратор для выпрямления длины, диффузор — для создания натуральных локонов, и также арома-кольцо, которое придает волосам аромат. Какой — решаете вы сами: кольцо можно «зарядить» любимым парфюмом.
Ну и главное: весит гаджет чуть больше 300 г. Так что в путешествия его тоже можно брать!
Стоимость
Air Fryer AF30
Аэрогрили от Dreame появились на белорусском рынке относительно недавно — но мы все же включили Air Fryer AF30 в подборку.
С помощью этого гаджета вы сможете поджарить что угодно — мясо, картофель, другие овощи — до золотистой корочки, при этом не используя сотни миллилитров масла. Так что ПП ближе, чем вам гажется! Кроме того, аэрогриль — это еще и про автономность: загружаете продукты, выставляете подходящие настройки (кстати, автоматические программы тоже есть) — все, можете заниматься своими делами. Или вовсе уйти на работу. Ужин будет готов точно в срок. А благодаря увеличенной емкости — 7 л — блюд хватит на всю семью.
Приплюсуйте сюда возможность готовить сухофрукты и возможность мыть часть деталей в посудомойке (да, это мы тоже предусмотрели) — и, кажется, у нас тут не просто аэрогриль, а девайс мечты. Который придется по душе каждому, кто хочет оптимизировать свой «домашний» график.
Стоимость
