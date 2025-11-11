Пылесосы, фены, аэрогрили: что можно купить на скидках в Dreame?

Источник материала: ProBusiness





Интернет «гудит»: во многих магазинах стартовала «Черная пятница». Не остался в стороне от акции и бренд Dreame : на скидках оказались топовые позиции марки. Какие именно, и почему к ним стоит присмотреться, рассказываем в этом материале.

Робот-пылесос X50 Ultra Complete

Новинка уходящего года — робот-пылесос X50 Ultra Complete со специальными ножками, которые могут перешагивать препятствия высотой до 6 см — попал не только в топ бестселлеров, но и в список скидочных позиций. Уверены: большинство из вас уже давно добавило эту модель в вишлист и ждало «Черную пятницу». Но если еще нет — рассказываем, почему стоит воспользоваться акционным предложением.





Плюсов у модели масса, так что остановимся на ключевых. Во-первых, девайс способен создавать подробную карту местности — без слепых зон и ненужного вращения. Это возможно благодаря встроенному датчику с поддержкой кругового сканирования пространства. Также в устройстве есть интеллектуальная система навигации VersaLift: датчик «на виду», когда ездит по дому, но «прячется», когда пылесос заезжает под мебель. При этом свое «зрение» гаджет не теряет: у него есть и другой радар, сканирующий пространство под креслами и диванами.

Специальная технология 3D-сканирования на основе структурированного света, а также интегрированная в девайс система AI Action помогают распознавать до 200 предметов. В том числе — небольшие «оказии», оставленные вашими четвероногими друзьями. При обнаружении подобного объекта пылесос отправит уведомление на смартфон. Никаких самостоятельных действий гаджет до вашего решения предпринимать не будет.





Из дополнительных «плюшек»: девайс может разрезать спутавшиеся волосы и шерсть, чтобы щетка не забивалась, выдвигать мопы для очищения труднодоступных зон, мыть и сушить швабры горячим воздухом. Также гаджет можно подключить к водопроводу: тогда он грязную воду сам сольет, а чистую — наоборот, зальет в бак. Автономность на максимуме!

Стоимость X50 Ultra Complete в рамках «Черной пятницы» — 4299 руб. вместо 4599 руб.

Вертикальный пылесос Z30 AquaCycle

«Самостоятельный» пылесос — не для вас? Тогда можно рассмотреть вертикальные варианты — например, Z30 AquaCycle . Это старшая модель в линейке: настолько мощная (сила всасывания — до 310 аВт или 28 000 Па), что с легкостью удаляет даже самые сложные загрязнения.





Как и в случае с роботами, интеллект в этот пылесос тоже вшит. Например, чем больше пыли или грязи, тем активнее он работает. В то же время гаджет экономит заряд там, где уровень загрязненности невысок. За счёт этого пылесос может проработать до 90 минут без подзарядки (в режиме сухой уборки). А благодаря специальной конструкции насадки-швабры (она здесь такая же, как и в предыдущей модели) можно одновременно и пылесосить, и мыть пол.





В комплекте к Z30 Aqua Cycle идет специальная насадка для шерсти домашних животных. То есть вы покупаете не просто девайс для уборки, но и груминг-станцию. За шум при этом можно не беспокоиться: снизьте уровень мощности, и ваш питомец точно не испугается «жужжащий щетки».

Стоимость Z30 Aqua Cycle в рамках «Черной пятницы» — 1899 руб. вместо

2 199 руб.

Моющий пылесос H14 Dual

Либо вот вам еще одна опция — моющий пылесос H14 Dual . Помимо выполнения уборки — как сухой, так и влажной, у гаджета есть еще одна важная функция. Особенно ее оценят молодые мамы: девайс на раз-два втягивает в себя разбросанную еду — каши, спагетти, соусы и т.д., не оставляя разводов. При этом в процессе работы насадка для мытья регулярно очищается: с нее автоматически убираются все загрязнения.





Еще одна из особенностей модели — ее многофункциональность: использовать пылесос можно как для уборки квартиры, так и как пылесос для мебели или даже авто. Для этого в комплекте к H14 Dual идет масса различных насадок, в том числе электрическая мини-щетка. Которая, к слову, идеально «снимает» шерсть питомцев с диванов и кресел.





Этот пылесос может работать без подзарядки до 75 минут. А управлять девайсом через приложение — так что к модели точно стоит присмотреться.

Стоимость H14 Dual в рамках «Черной пятницы» — 2159 руб. вместо 2399 руб.

Стайлер AirStyle

Стайлер AirStyle — еще одна модель, которая, уверены, попала в сотни вишлистов. Феномен понятен: с помощью этого гаджета за пару минут можно сделать практически любую укладку: от завивки (за это отвечает специальный конус) до укрощения пористых волос и придания им объема. Кстати, всего в комплекте — целых 5 насадок для разных задач: это фактически салон на дому.





Благодаря правильному балансу силы воздушного потока и температуры нагрева стайлер не пересушивает волосы в процессе придания им формы, как это могут делать классические плойки. Напротив, за счет системы ионизации он как бы запечатывает влагу внутри — круто, да? Ваш фен (если только он не от Dreame!) вряд ли так умеет.

Стоимость AirStyle в рамках «Черной пятницы» — 799 руб. вместо 999 руб.

Glory Mix

Но есть у нас и вариант для тех, кто не любит заморачиваться — фен Glory Mix . Опустим, что он очень стильный (хотя это тоже важно!) — главное, что эта модель не менее мощная, чем культовый стайлер: ее мотор выполняет 110 тыс. оборотов в минуту. А значит, этот фен быстро сушит волосы.





В комплекте к Glory Mix идет три магнитных насадки: концентратор для выпрямления длины, диффузор — для создания натуральных локонов, и также арома-кольцо, которое придает волосам аромат. Какой — решаете вы сами: кольцо можно «зарядить» любимым парфюмом.

Ну и главное: весит гаджет чуть больше 300 г. Так что в путешествия его тоже можно брать!

Стоимость Glory Mix в рамках «Черной пятницы» — 479 руб. вместо 399 руб.

Air Fryer AF30

Аэрогрили от Dreame появились на белорусском рынке относительно недавно — но мы все же включили Air Fryer AF30 в список акционных позиций. Чтобы каждый мог узнать, что такое «готовить с удовольствием».





С помощью этого гаджета вы сможете поджарить что угодно — мясо, картофель, другие овощи — до золотистой корочки, при этом не используя сотни миллилитров масла. Так что ПП ближе, чем вам гажется! Кроме того, аэрогриль — это еще и про автономность: загружаете продукты, выставляете подходящие настройки (кстати, автоматические программы тоже есть) — все, можете заниматься своими делами. Или вовсе уйти на работу. Ужин будет готов точно в срок. А благодаря увеличенной емкости — 7 л — блюд хватит на всю семью.





Приплюсуйте сюда возможность готовить сухофрукты и возможность мыть часть деталей в посудомойке (да, это мы тоже предусмотрели) — и, кажется, у нас тут не просто аэрогриль, а девайс мечты. Который придется по душе каждому, кто хочет оптимизировать свой «домашний» график.