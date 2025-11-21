|
Почему Shorts становится уникальным каналом продвижения
По данным YouTube Interna lData, за последний год загрузки видео длительностью более 20 минут выросли на 16%, Shorts — на 42%. При этом 45% зрителей Shorts не используют TikTok, а 65% — Reels, что делает платформу уникальной в охвате. Для брендов это сигнал: YouTube становится одним из ключевых каналов для общения с аудиторией. Но важен не только сам факт присутствия, а умение работать с инструментами, которые закрывают все этапы воронки. Лизавета Елиневич, Partnership Manager по продуктам Google инновационного digital-хаба Wunder Digital, рассказала «Про бизнес» о том, как искусственный интеллект меняет подход к рекламе на YouTube и какие инструменты помогут повысить ее эффективность перед сезоном акций и распродаж.
Пользователи, которые увидели рекламу на YouTube, искали бренд на 18% чаще
По данным Google, AI-кампании дают в 3,7 раза более высокую рентабельность инвестиций, чем оптимизация вручную. Секрет в том, что алгоритмы умеют объединять форматы и адаптировать их под конкретные бизнес-задачи.
Исследования* подтверждают эффективность: пользователи, которые увидели рекламу на YouTube, искали бренд на 18% чаще; брендированные видеоролики давали +28% конверсий, а использование двух и более форматов YouTube Reach увеличивало конверсии на 9%.
Какие инструменты использовать
1. Начинайте раньше конкурентов
Работать только по «горячему спросу» в дни распродаж и праздников — значит, опоздать. Запускайте кампании и формируйте узнаваемость бренда и доверие аудитории до пика спроса.
2. Стройте воронку, а не одиночные кампании
Верх воронки (Аwareness): Video Reach Campaigns + Video View Campaigns.
Середина (Сonsideration): Demand Gen.
Низ (Сonversion): PMax+Broad Match/AI MAX.
3. Подстраивайте креативы под этап воронки
4. Балансируйте перформанс и брендинг
В пиковый сезон нельзя полагаться только на быстрые продажи.
Как измерять эффективность
Метрики зависят от этапа воронки. На нижнем уровне основной целью является активная продажа, поэтому в первую очередь оцениваются стоимость конверсии и рентабельность инвестиций. На верхнем уровне воронки, когда фокус на продвижении бренда, важны рост интереса, увеличение поисковой активности и атрибуция брендированного поиска. Если основное внимание уделяется кампаниям Video Reach и Video View, оптимальным инструментом для оценки эффективности будет Brand Lift.
Как оценить качество и эффективность креатива
В основе успешной рекламы всегда лежит качественный контент. Если вы хотите протестировать рекламный ролик на YouTube, ABCD-тест от Google и Kantar поможет определить, какая версия работает эффективнее, и подскажет, как ее можно улучшить.
Зачем проводить ABCD-тест?
Исследования Google показывают, что использование ABCD-принципов в рекламе на YouTube повышает долгосрочный вклад в бренд на 30% и увеличивает вероятность продаж на 17%.
Как правильно использовать YouTube?
Для брендов это значит одно: YouTube сегодня — это и площадка для охвата, и инструмент продаж, AI превращает его в самый предсказуемый и управляемый канал роста.
*По данным Google YouTube Search Lift 2.0 Meta Analysis for Studies done Globally in 2024
