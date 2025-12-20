|
Персональные модели: ИИ, который работает только с вашими данными
Дискуссия о том, убьет ли искусственный интеллект рабочие места или, наоборот, освободит человека для творчества, идет не первый год. Пока одни рисуют мрачное будущее, где алгоритмы вытесняют целые профессии, другие, напротив, уверены, что ИИ снимет рутину и оставит человеку только интересные задачи. Как это часто бывает, истина, скорее всего, окажется где-то посередине: нам предстоит учиться жить и работать рядом с ИИ-системами, интегрируя их в свои процессы — и в бизнесе, и в личной жизни.
ИИ-ассистент: не «магия», а хороший универсальный помощник
— Хорошая новость по поводу ИИ в том, что для работы с новинками ИТ мира уже не нужно быть программистом или работать в Big Tech. Можно назвать три простых класса решений, которые могут экономить часы каждый день:
Я работаю со всеми тремя и как аналитик данных, и как обычный пользователь — для личной переписки, планирования, покупок, поездок. Поделюсь своим опытом и практическим разбором без маркетингового пафоса.
Большинство пользователей сегодня знакомы с ИИ именно в формате чата: ChatGPT, Claude, Copilot и т.д. Сперва они воспринимаются как продвинутый и умный поисковик, который лишь объясняет сложные вещи человеческим языком. Но если смотреть шире, это уже полноценный рабочий инструмент.
Что можно на него переложить в простом бизнес-контексте:
В личной жизни все не менее просто:
Ключевой принцип: относиться к ИИ-ассистенту как к стажеру, а не к «оракулу». Он может сделать 60−80% работы — собрать, упорядочить, предложить варианты — но финальные решения и, что особенно важно, проверка остаются все-таки за человеком.
Агентский браузер: ИИ, который работает в интернете за вас
Следующий шаг — агентские браузеры. Это уже не просто чат, который отвечает на вопросы, а инструмент, который сам ходит по сайтам, кликает по ссылкам, заполняет формы и собирает данные.
Примеры бизнес-задач, где такой режим реально экономит время:
Фактически мы получили автопилот в браузере: вместо десятков вкладок, ручного копирования и переключения между сервисами, ИИ-агент выполняет техническую часть сам.
Но именно здесь начинается поле рисков. Чем больше мы делегируем такому агенту — тем шире зона потенциальных уязвимостей: доступ к почте, календарю, личным банковским аккаунтам, корпоративным системам, поэтому сейчас с агентскими браузерами стоит работать очень аккуратно:
Использовать все-таки можно, но по принципу «минимально необходимый доступ» и только там, где выгода от автоматизации превышает потенциальные риски.
Персональные модели: ИИ, который работает только с вашими данными
Третий класс решений — персональные ИИ-модели, которые обучаются и работают на ограниченном наборе документов пользователя. Пример из массовых продуктов — NotebookLM от Google: вы загружаете туда свои файлы (отчеты, ссылки на страницы в сети, презентации, статьи, таблицы), а система отвечает на вопросы именно по ним, пишет выжимки, сравнивает версии, помогает готовить новые материалы «на базе» вашей библиотеки.
Для бизнеса это уже не просто «удобный чат», а сильный инструмент работы с собственной базой знаний. Примеры:
В бытовой жизни похожая логика тоже отлично работает:
Идея в том, что вместо разрозненных папок, почт, календарей, чатов и скриншотов у вас появляется один «умный слой» для личных данных, который помогает ориентироваться в собственной личной информации.
Впрочем, похожий подход можно реализовать и без NotebookLM — многие ИИ-платформы уже позволяют подключать собственные файлы как «источник правды». Главное отличие от обычного чата в том, что модель ограничена вашим набором документов и не «придумывает» факты из головы, а опирается на загруженные материалы.
Главный совет прост: не бояться экспериментировать, но действовать осознанно
Вот несколько рабочих правил:
ИИ уже сегодня перестал быть чем-то сложным и исключительно экспериментальным. Это набор вполне полезных инструментов, которые могут освободить вам время — и в бизнесе, и в повседневной жизни. Вопрос не в том, «заменит он нас или нет», а в том, как быстро мы научимся работать с ним так, чтобы убирать рутину и усиливать наши сильные стороны.
