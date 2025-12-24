Секрет успеха к Новогоднему столу. Команда МТС делится «ингредиентами» сильного менеджмента

Источник материала: ProBusiness





К концу декабря голова начинает кружиться от предновогодней суеты. Все закрывают задачи и «хвосты», выбирают и вручают подарки, подводят итоги и планируют. В этом есть особый трепет: хочется, чтобы все получилось «как надо», как в детстве, чтобы близкие были рядом, а на столе — те самые блюда, без которых Новый год будто не наступает. И тут мы прекрасно знаем: даже в любимом всеми «Оливье» важны пропорции — не переборщить, не забыть, всего добавить в меру. В бизнесе работает тот же принцип: устойчивый результат и успех складываются из набора обязательных «ингредиентов».

Вместе с командой МТС мы собрали «рецепт успешного менеджмента», где вместо ингредиентов — принципы, без которых невозможно построить успешную компанию. Пока готовим любимый многими салат «Оливье», рассуждаем о том, что же делает компанию и бренд по настоящему сильными и эффективными.

Порядочность — ингредиент, без которого стратегия «не схватится»

Николай Булаш

— Для меня порядочность в бизнесе — не «правило хорошего тона», а основа любой работы на длинной дистанции. Она начинается с простого: честно выполнять договоренности, не прятать условия мелким шрифтом и уважать людей, с которыми работаешь.

Лидерство вообще не про тотальный контроль — оно про доверие, а доверие появляется только там, где порядочность становится нормой. Мы в МТС часто говорим: будущее — за драйвом, данными и человекоцентричностью. Но без порядочности эти красивые слова быстро превращаются в лозунги. Коммерческая стратегия может быть идеальной на бумаге, но если внутри — манипуляции и игра в одни ворота, она не выдержит проверку временем.





Порядочность — наш внутренний компас: она помогает выбирать решения, которые укрепляют репутацию, а значит и устойчивость компании. В итоге именно порядочность превращает цифры в доверие — а доверие в результат.

Must Have в рецепте успеха — ответственность за результат

Михаил Пономарев

Первый заместитель генерального директора — заместитель генерального директора по финансовым вопросам





— Финансовые решения никогда не бывают нейтральными: за каждой цифрой стоят люди, процессы и будущее компании. Для меня управленческая ответственность за последствия — это умение видеть не только быстрый эффект «здесь и сейчас», но и то, как решение отзовется дальше: на устойчивости бизнеса, на доверии партнеров, на возможностях команды.

Менеджер не должен прятаться за цифрами. Они всего лишь инструмент, а не оправдание.

По‑настоящему осознанное решение рождается там, где расчет соединяется с контекстом и ценностями. Когда ты понимаешь, ради чего компания работает, что она обещает людям и на чем строит репутацию, — цифры начинают «звучать» иначе. Для меня ответственность в бизнесе — это готовность честно принять последствия своего выбора. Не перекладывать риски на других, не уходить в формальные отчеты, а держать удар, если что‑то пошло не так. Это умение объяснить свое решение команде и партнерам — так, чтобы за формулировками стояла реальная позиция.





В конечном счете ответственность — это уважение к людям и к будущему компании. Когда понимаешь, что любое действие влияет на устойчивость и репутацию, ты начинаешь принимать решения не «по таблице», а по совести — и именно это сохраняет правильный вкус всего управленческого рецепта.

Дисциплина и доверие, чтобы избежать хаоса

Кирилл Мытько

Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам





— Дисциплина и доверие — не противоположности, а две опоры устойчивой системы управления людьми. Регламенты и контроль нужны, чтобы задать рамки и обеспечить безопасность, но сами по себе они не собирают сильную команду.

Команда появляется там, где правила подкреплены уважением к человеку и доверием к его профессионализму. Важно понимать: в вопросах безопасности доверие не «выдают по умолчанию». Оно выстраивается постепенно — через знание человека, понимание его мотивов и потребностей, через способность руководителя проявлять эмпатию. По сути, это про эмоциональный интеллект: умение видеть за должностями живых людей и управлять не только процессами, но и энергией команды.





Когда сотрудники понимают, что дисциплина — не про ограничения, а про защиту и предсказуемость, они начинают воспринимать ее как поддержку. А доверие, основанное на внимании к личности и ее внутренним драйверам, дает пространство для инициативы и ответственности. В итоге дисциплина удерживает систему от хаоса, а доверие делает ее живой — и по‑настоящему устойчивой.

Щепотка смелости: вместо шума должна быть практичность

Виталий Одорский

Заместитель генерального директора по маркетингу





— «Громче всех крикнуть» ради охватов — это совсем не про смелость. На мой взгляд, настоящая смелость — это решиться предложить клиентам такие продукты и сервисы, которые ломают привычные сценарии и меняют ожидания. Сделать то, чего до тебя еще никто не делал — и взять на себя ответственность за этот шаг.

Для меня смелость выглядит практично. Например, предложить безлимитный интернет, когда вся индустрия еще далека от этого. Или запустить 4G в момент, когда другие игроки еще не готовы к этому. Первыми на рынке соединять фиксированный интернет и мобильную связь в конвергентные решения… Находить коллаборации с сильными партнерами, чтобы дать клиенту больше ценности, чем он ожидает от «обычного оператора». Запустить программу лояльности и вовлечь в нее более миллиона абонентов.





Именно такие смелые продуктовые решения делают маркетинг заметным. Они «оздоравливают» бренд: не дают коммуникациям превратиться в шум, подпитывают доверие и формируют лояльность, из которой вырастают крепкие, здоровые отношения с аудиторией.

Гибкость — та самая «приправа», которая делает бизнес живым

Алексей Примаков

Заместитель генерального директора по информационным технологиям





— Технологии меняются быстрее, чем успевают устареть инструкции. Поэтому готовность руководителя — и всей команды — меняться, а иногда буквально разучиваться, чтобы научиться заново, становится ключевым условием развития. Старые схемы мыслят рамками прошлого — и могут мешать заметить новые возможности.

Быть гибким значит признавать: то, что работало вчера, может не сработать завтра. И в этом нет слабости — в этом сила. Такая открытость превращается в новую форму стабильности. Она помогает компании не просто реагировать на изменения, а опережать их, превращая движения рынка в возможность для роста.

Готовность к переменам — это честность перед собой и командой. Опыт бесценен, но не менее важно не бояться начать с чистого листа. Будущее строят те, кто не держится за прошлое, а постоянно ищет новые решения и учится — снова и снова.

Естественность и глубина — лучше любого усилителя вкуса

Мария Канасевич

Глава PR‑группы





— Аудитория всегда чувствует фальшь. Искренность и важные смыслы — идеальное комбо в любой PR‑кампании.

Настоящее влияние в коммуникациях рождается не из шума, а из честности — из умения говорить прямо и по существу. Искренность не мешает эффективности, наоборот — делает ее возможной. Когда бренд говорит то, что действительно отражает его ценности, люди это слышат и верят.

Кроме того, один из моих принципов: сначала смысл, потом форма. Никакие диджеи или просто блогерские вечеринки не заменят настоящего содержания. Каждый раз, когда слышу такие истории, всегда спрашиваю: а в чем Big Idea? «Потусить и собрать лайки» — это не ответ.





Сильные коммуникации — это про ясность, соединенную с характером. Когда слово не нуждается в маске, оно звучит убедительнее любого лозунга. В этом и есть будущее профессии — меньше манипуляций, больше подлинности.

Что касается границ откровенности — они лежат между стратегией и уважением к аудитории. Компания не обязана открывать все до последней цифры, но обязана быть честной в том, что касается ее ценностей и влияния на людей. Прозрачность — это не исповедь, а честный диалог. Когда слова совпадают с делами, а обещания — с практикой, доверие становится естественным продолжением коммуникации.

Главный ингредиент — человек, значимый и ценный

Татьяна Сыманович

Начальник управления по работе с персоналом





— Любая компания проходит разные этапы развития, и кризисы неизбежны. И именно человек — не технологии, не финансы и даже не ИИ — помогает компании выходить из сложных периодов, сохранять опору и находить новые возможности там, где, казалось бы, их нет.

Человекоцентричность для меня — это подход, при котором мы строим систему не вокруг процессов ради процессов, а вокруг людей: их мотивации, безопасности, роста и смысла в работе. Потому что именно люди могут и должны быть тем конкурентным преимуществом, которое невозможно скопировать — в отличие от продуктов, инструментов и даже лучших практик.

Ричард Брэнсон говорит: «Клиенты не на первом месте. Сотрудники на первом месте. Если вы позаботитесь о сотрудниках, они позаботятся о клиентах». Для МТС это очень созвучно: мы в первую очередь про людей — про заботу, уважение и возможности для каждого.





На практике это означает простые, но принципиальные вещи: возможность реализовать себя как профессионала, расти и развиваться вместе с компанией, чувствовать поддержку и уверенность в завтрашнем дне. А забота о сотрудниках формирует репутацию ответственного работодателя — и это особенно важно на сложном рынке, где за таланты конкурируют не зарплатами в вакансиях, а отношением и культурой внутри.

У любого блюда есть основа: лидерство и стратегическое видение

Владимир Козырь

Генеральный директор





— Мыслить стратегически и видеть дальние горизонты — не просто управленческое преимущество, но и главный стабилизатор бизнеса. Это та «основа рецепта», которая удерживает всю конструкцию компании, не давая ей развалиться, даже если на рынке шторм. Такая способность позволяет отличать шум от тренда и не свернуть с курса на пути к стратегической цели.

Как сказал философ Сенека: «Для корабля, у которого нет курса, ни один ветер не будет попутным». В турбулентные периоды именно видение дальнего горизонта помогает бизнесу сохранять устойчивость и веру в будущее. Для меня в основе такого подхода лежат несколько ключевых принципов.





Первое — сохранение ценностного ядра. Компания, как организм, живет за счет своей культуры, передаваемой от поколения к поколению: не только знаний, но и ценностей, амбиций, целеустремленности.

Компания, как организм, живет за счет своей культуры, передаваемой от поколения к поколению: не только знаний, но и ценностей, амбиций, целеустремленности. Второе — миссия. Цель компании должна выходить за рамки прибыли. Когда миссия — «менять жизнь к лучшему» — она становится якорем, который помогает сохранять смысл даже в бурных водах.

Цель компании должна выходить за рамки прибыли. Когда миссия — «менять жизнь к лучшему» — она становится якорем, который помогает сохранять смысл даже в бурных водах. Третье — культура обновления. Это готовность адаптироваться, внедрять инновации, поддерживать инициативу и рассматривать ошибки как источник роста. Такая культура делает компанию живой и устойчивой.

Это готовность адаптироваться, внедрять инновации, поддерживать инициативу и рассматривать ошибки как источник роста. Такая культура делает компанию живой и устойчивой. И четвертое — инвестиции в команду. В любом кризисе решающую роль играют люди — их доверие, вовлеченность, готовность оставаться частью общей цели.

В конечном счете способность лидера мыслить длинным горизонтом — это умение не просто руководить, а нести ответственность за завтрашний день, за ту компанию, которая останется после него.





Компания МТС от души поздравляет всех читателей «Про бизнес» с наступающими Рождеством и Новым Годом! Спасибо, что были и остаетесь с нами! Это значит, что и в этом году мы сумели сохранить главное: доверие. Доверие, которое рождается не в лабораториях и дата‑центрах, а в человеческих историях, в звонках родителям, в сообщениях друзьям, в деловых переговорах.

Мы знаем, что связь — это не мегабайты и тарифы, это возможность быть рядом, когда это важно. Пусть в новом году приятных сообщений и звонков будет особенно много.

Будьте счастливы!