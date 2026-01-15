|
Рынок ИИ — пузырь без реальных денег
15.01.2026 08:02 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Финансовый аналитик Хенрик Зеберг
ИИ-пузырь как часть исторического цикла
Зеберг не отрицает долгосрочный потенциал ИИ, но предупреждает об опасности иррационального изобилия на текущем рынке. Он проводит параллели с пузырями доткомов (1995-2000 гг.) и недвижимости (2003-2007 гг.), отмечая общие черты:
Почему «взрыв» кажется неизбежным?
Аналитик указывает на конкретные дисбалансы, предшествующие коррекции:
Что это значит для бизнеса и инвесторов?
Зеберг призывает не поддаваться панике, а мыслить стратегически:
Рынок движется циклами, и фаза эйфории всегда сменяется фазой очищения. Взрыв пузыря — не конец технологии, а болезненная, но необходимая коррекция, которая отделит реальные инновации от спекулятивного шума. Для дальновидного бизнеса это будет время возможностей, а не катастроф. История повторяется. Нынешний ажиотаж вокруг ИИ — классический спекулятивный пузырь, надутый дешевыми деньгами и FOMO. Его сдувание неизбежно, что создаст риски для спекулянтов, но откроет перспективы для инвесторов, ищущих фундаментальную ценность.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финансовый аналитик Хенрик Зеберг утверждает, что мы, возможно, находимся в центре величайшего экономического пузыря в истории, объединяющего искусственный...
|
Архив (Разное)