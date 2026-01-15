ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Рынок ИИ — пузырь без реальных денег

15.01.2026 08:02 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness

Финансовый аналитик Хенрик Зеберг утверждает, что мы, возможно, находимся в центре величайшего экономического пузыря в истории, объединяющего искусственный интеллект, криптовалюты и акции технологических компаний. Его ключевой тезис: рынок повторяет иррациональные модели финансовых феноменов, а понимание такого подъема интереса к криптовалютам, ИИ-продуктам — ключ к выживанию в грядущей волатильности.

ИИ-пузырь как часть исторического цикла

Зеберг не отрицает долгосрочный потенциал ИИ, но предупреждает об опасности иррационального изобилия на текущем рынке. Он проводит параллели с пузырями доткомов (1995-2000 гг.) и недвижимости (2003-2007 гг.), отмечая общие черты:

  1. Психология толпы: ажиотаж и страх упустить выгоду (FOMO) заставляют инвесторов вкладываться в активы без фундаментальной стоимости.
  2. «Новая парадигма»: технологию (будь то интернет тогда или ИИ сейчас) объявляют единственным правилом будущего, оправдывая любые завышенные оценки.
  3. Дешевые деньги: период низких процентных ставок (как в 2010-2021 гг.) создает избыток ликвидности, которая ищет сверхприбыли в рискованных активах.

Почему «взрыв» кажется неизбежным?

Аналитик указывает на конкретные дисбалансы, предшествующие коррекции:

  • Заоблачные оценки: рыночная капитализация компаний, связанных с ИИ, не подтверждена реальной прибылью и сильно опережает рост экономики.
  • Спекулятивный узел: рынки ИИ и криптовалют тесно переплетены. Проблемы в одном сегменте мгновенно ударят по другому, создавая эффект домино.
  • Изменение условий: эра дешевых денег закончилась. Высокие процентные ставки «сдувают» спекулятивные пузыри, лишая их топлива.


Что это значит для бизнеса и инвесторов?

Зеберг призывает не поддаваться панике, а мыслить стратегически:

  • Разделяйте технологию и спекуляцию. Падение переоцененных акций не отменяет трансформационной силы ИИ.
  • Готовьтесь к волатильности. Компаниям стоит укреплять балансы и избегать рискованных инвестиций, основанных только на хайпе.
  • Ищите реальную ценность. После коррекции откроются возможности для вложений в устойчивые бизнес-модели с понятной прибылью.

Рынок движется циклами, и фаза эйфории всегда сменяется фазой очищения. Взрыв пузыря — не конец технологии, а болезненная, но необходимая коррекция, которая отделит реальные инновации от спекулятивного шума. Для дальновидного бизнеса это будет время возможностей, а не катастроф. История повторяется. Нынешний ажиотаж вокруг ИИ — классический спекулятивный пузырь, надутый дешевыми деньгами и FOMO. Его сдувание неизбежно, что создаст риски для спекулянтов, но откроет перспективы для инвесторов, ищущих фундаментальную ценность.

Теги: Курсы валют
 
 
