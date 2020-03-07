Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

Источник материала: Виртуальный Брест

Делегация Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации во главе с Валентиной Матвиенко посетила Беларусь с официальным визитом. В Минске состоялись встречи с Президентом Александром Лукашенко и руководством белорусского парламента, а также заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России.





Председатель Совета Федерации также побывала в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», где вместе со своими коллегами, белорусскими парламентариями и председателем облисполкома Анатолием Лисом возложила венок и цветы к Вечному огню.





Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова посетили новые экспозиции комплекса – «Летопись Брестской крепости» и «Музей войны – территория мира».

Спикеры пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны и отметили общий вклад в победу над фашизмом всех народов бывшего СССР. По окончании экскурсии глава верхней палаты российского парламента сделала запись в Книге почетных гостей.





«Невозможно сдержать эмоции, находясь на священной земле Брестской крепости, политой кровью героев, которые первыми встретили вероломный удар врага и стояли до конца. Преклоняемся перед мужеством и стойкостью тех, кто завоевал победу на полях сражений в годы страшных испытаний, невзгод и невосполнимых потерь. Будем свято хранить в сердцах подвиг военного поколения, спасшего мир от фашизма, и передавать его нашим потомкам», – написала Валентина Матвиенко.

В свою очередь, Наталья Кочанова подчеркнула, что память о войне – это фундамент, на котором зиждется белорусская государственность.

- Благодаря нашим ветеранам мы сегодня живем в мире и спокойствии. Наша обязанность – передать эту память следующим поколениям. Так мы сможем формировать гражданское общество и воспитывать молодежь с любовью к родине и своему народу. Особенно важно помнить о тех героических событиях в год 75-летия Великой Победы, – резюмировала Наталья Кочанова.































