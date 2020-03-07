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Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

07.03.2020 10:38 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Делегация Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации во главе с Валентиной Матвиенко посетила Беларусь с официальным визитом. В Минске состоялись встречи с Президентом Александром Лукашенко и руководством белорусского парламента, а также заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России.

Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

Председатель Совета Федерации также побывала в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», где вместе со своими коллегами, белорусскими парламентариями и председателем облисполкома Анатолием Лисом возложила венок и цветы к Вечному огню.

Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова посетили новые экспозиции комплекса – «Летопись Брестской крепости» и «Музей войны – территория мира».

Спикеры пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны и отметили общий вклад в победу над фашизмом всех народов бывшего СССР. По окончании экскурсии глава верхней палаты российского парламента сделала запись в Книге почетных гостей.

Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

«Невозможно сдержать эмоции, находясь на священной земле Брестской крепости, политой кровью героев, которые первыми встретили вероломный удар врага и стояли до конца. Преклоняемся перед мужеством и стойкостью тех, кто завоевал победу на полях сражений в годы страшных испытаний, невзгод и невосполнимых потерь. Будем свято хранить в сердцах подвиг военного поколения, спасшего мир от фашизма, и передавать его нашим потомкам», – написала Валентина Матвиенко.

В свою очередь, Наталья Кочанова подчеркнула, что память о войне – это фундамент, на котором зиждется белорусская государственность.

- Благодаря нашим ветеранам мы сегодня живем в мире и спокойствии. Наша обязанность – передать эту память следующим поколениям. Так мы сможем формировать гражданское общество и воспитывать молодежь с любовью к родине и своему народу. Особенно важно помнить о тех героических событиях в год 75-летия Великой Победы, – резюмировала Наталья Кочанова.

Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

Валентина Матвиенко посетила вчера Брест

 
Теги: Минск
 
 
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  Делегация Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации во главе с Валентиной Матвиенко посетила Беларусь с официальным визитом. В Минске...
 
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