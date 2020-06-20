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Александр Лукашенко еще раз подчеркнул особую важность сохранения государственности Беларуси

20.06.2020 12:22 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Суверенитет и независимость Беларуси - наши главные приоритеты. Еще раз особую важность сохранения государственности накануне подчеркнул Александр Лукашенко, обсуждая с экономическим блоком страны работу банковского сектора. Функционирование экономики неразрывно связано с процессами, которые происходят внутри страны и за ее пределами. Фокус всех политических интересов (как с Запада, так и с Востока) сегодня сконцентрирован на Беларуси. Заметно, как определенные силы пытаются раскачать ситуацию в стране, однако удалось сорвать масштабный план по дестабилизации обстановки. Привести страну к майдану не выйдет, предупредил Глава государства. 

Во главе угла в вопросе сохранения государственности остается экономика. Принципиальное требование - деньги (в том числе кредитные) должны идти в первую очередь на поддержку трудовых коллективов. Помочь важно и тем предприятиям, которые попали в сложную ситуацию и действительно нуждаются в поддержке. Но финансировать нужно только жизнеспособные контракты. В целом, держим курс на смягчение финансовой политики и обеспечение постоянного роста кредитования экономики.

 
 
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Суверенитет и независимость Беларуси - наши главные приоритеты. Еще раз особую важность сохранения государственности накануне подчеркнул Александр Лукашенко,...
 
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