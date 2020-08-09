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Этот электоральный период был непростым

Президент около часа отвечал на все вопросы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко: Обстановка в государстве в период проведения президентских выборов из-под контроля не выйдет. Власть это гарантирует Ход электоральной кампании, ситуация в стране, вопросы безопасности и внешней политики, экономических последствий пандемии и информационный фон выборов - все это...

Ход электоральной кампании, ситуация в стране, вопросы безопасности и внешней политики, экономических последствий пандемии и информационный фон выборов - все это темы разговора на участке голосования номер 1. Там белорусский лидер, как всегда, ответил на вопросы. На мероприятии аккредитовано около сотни журналистов. Присутствовали также представители общественности, медийные персоны, спортсмены. В первую очередь затронули тему безопасности. По словам Александра Лукашенко, обстановка в государстве в период проведения президентских выборов из-под контроля не выйдет. Власть это гарантирует. Многие вопросы так или иначе касались избирательной кампании.И между тем Александр Лукашенко не видит оснований для какого-то противоборства в Беларуси уже после голосования. В стране трезво оценивают ситуацию, для хаоса нет никаких серьезных поводов. Сам Александр Лукашенко всегда готов вести диалог с оппонентами, но вот провокациям будет дан однозначный отпор.Вот уж точно кампания показала, что не все журналисты готовы сообща работать на то, чтобы выборное время прошло спокойно, без потрясений. Желание хайповать на политических темах порой преобладает над здравым смыслом. Вопрос ответственности СМИ насущный. Странно, что коллег впечатлило наше досрочное голосование, где белорусы обычно проявляют высокую активность. Впрочем, обсуждая голосование у соседей, всегда чувствуешь себя вольнее.Помехой не стал даже летний дождь. Об отношениях с соседями, экономических последствиях пандемии, безопасности в стране, оппонентах. Даже покидая площадку, не отмахивался от журналистов, а наоборот каждому пояснял позицию власти. По ходу Александр Лукашенко пообщался с репортерами, политиками и спортсменами. Разговор получился честным.