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В Минске инициируют отзыв депутатов Палаты представителей
27.08.2020 11:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Очереди на сбор подписей для отзыва депутатов начали собираться в Минске и других городах страны.
По состоянию на 26 августа часть избирателей уже инициировала отзыв депутатов нижней палаты парламента Палаты представителей Нацсобрания, передает
Ранее член президиума Координационного совета в лице Павла Латушко призвал белорусов собирать подписи и начинать процедуру отзыва депутатских мандатов.
По мнению экс-министра культуры, депутаты не имеют права бездействовать, если в стране нарушают законы.
«109 белорусов, 109 из 110 депутатов Палаты представителей, смотрят на происходящее в стране и ничего не делают. Вместо настоящих шагов, они убегают от журналистов на улице. Что могут сделать депутаты? Вместе - почти все, поодиночке - защитить свое честное имя и начать те процессы, которые приведут к восстановлению законности. Но что, если депутат остался в стороне? Когда промолчал и не сделал? Он становится статистом, гражданином без голоса», - заявил Латушко.
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Гражданину предлагается выбрать свой регион, город и ввести адрес, после чего автоматически покажется депутат от его округа. А если нажать на кнопку «выбрать депутата», то появиться возможность получить на почту уже готовый пакет документов.
Напомним, парламентские выборы в Беларуси
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Очереди на сбор подписей для отзыва депутатов начали собираться в Минске и других городах страны.
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