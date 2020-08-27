В Минске инициируют отзыв депутатов Палаты представителей

Очереди на сбор подписей для отзыва депутатов начали собираться в Минске и других городах страны.

По состоянию на 26 августа часть избирателей уже инициировала отзыв депутатов нижней палаты парламента Палаты представителей Нацсобрания, передает tut.by .

Ранее член президиума Координационного совета в лице Павла Латушко призвал белорусов собирать подписи и начинать процедуру отзыва депутатских мандатов.

По мнению экс-министра культуры, депутаты не имеют права бездействовать, если в стране нарушают законы.

«109 белорусов, 109 из 110 депутатов Палаты представителей, смотрят на происходящее в стране и ничего не делают. Вместо настоящих шагов, они убегают от журналистов на улице. Что могут сделать депутаты? Вместе - почти все, поодиночке - защитить свое честное имя и начать те процессы, которые приведут к восстановлению законности. Но что, если депутат остался в стороне? Когда промолчал и не сделал? Он становится статистом, гражданином без голоса», - заявил Латушко.

Организатором кампании #ВыНасДажеНеПредставляете выступила инициатива «Честные люди» появился сервис по быстрому старту процедуры отзыва депутатов. За сутки форму для получения образца соответствующего заявления скачало более 1500 человек, сообщается в официальном телеграм-канале инициативы.

Гражданину предлагается выбрать свой регион, город и ввести адрес, после чего автоматически покажется депутат от его округа. А если нажать на кнопку «выбрать депутата», то появиться возможность получить на почту уже готовый пакет документов.

Напомним, парламентские выборы в Беларуси состоялись 17 ноября. По информации ЦИК, на 18:00 в стране проголосовало 70,72% избирателей.

заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, на выборах не соблюдались основные свободы, а на досрочном голосовании не была гарантирована объективность процесса. КакСпециальный координатор ОБСЕна выборах не соблюдались основные свободы, а на досрочном голосовании не была гарантирована объективность процесса.