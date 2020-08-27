Путин прокомментировал события в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг ― Sputnik. Россия по отношению к событиям в Беларуси ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем страдные ЕС и США, полагает президент РФ Владимир Путин.

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны, и европейские, и американцы", ― сказал он в интервью на канале "Россия 1".

При этом Путин напомнил, что Россия имеет с Беларусью теснейшую кооперацию и родственные связи.

"Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна", — сказал он.

Россия готова оказать помощь

По словам Путина, Россия исходит из того, что все проблемы в Беларуси будут решаться мирным путем.

"Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Беларуси, будут решаться мирным путем", ― сказал он.

Тем не менее Россия по просьбе Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но пока он не будет использован, отметил Путин.

Он подчеркнул, что резерв не будет использован до тех пока, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, пока экстремистские, по его словам, элементы не перейдут границ и не приступят к разбою.

"Он (резерв сотрудников правоохранительных органов) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы(...), прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", ― сказал президент России.

Он напомнил, что Россия имеет обязательства перед Беларусью в сфере безопасности.

"Нет необходимости что-то скрывать, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника - Россия и Беларусь, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано", ― сказал Путин.

Поэтому когда Лукашенко поставил соответствующий вопрос, Путин, по его словам, сказал, что "Россия исполнит все свои обязательства".

О действиях белорусских силовиков

Он также прокомментировал действия белорусских силовиков. По мнению Путина, правоохранительные органы Беларуси, где после выборов президента проходят акции протеста, ведут себя достаточно сдержанно.

"Если уж быть объективным, я думаю, что правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", ― сказал Путин.

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