Лукашенко: с улицей мы справимся

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси преодолеют ситуацию, связанную с несанкционированными уличными акциями . Об этом он заявил на совещании в Минске в четверг.

"Главное для нас - экономика. Если у нас будут нормально работать предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы. С улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку", - цитирует президента БелТА .

Лукашенко считает, что все люди уже почувствовали, что действующему президенту есть на кого опереться.

"Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около трех миллионов человек. Это же силища - три миллиона человек. Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей - 80%, которые за нас проголосовали", - сказал он.

Президент считает, что каждый должен заниматься своим делом.

"А что касается меня, силовых структур и прочих, мы будем заниматься тоже своим делом. Исключительно по закону. Поэтому надо открывать Библию, я имею в виду закон, и читать: это - санкции такие, вот это - санкции такие. Мы не кровожадные, мы не собираемся никого душить, гонять по улицам, если нас к этому не вынуждают", - сказал Лукашенко.

По его мнению, власти обязаны защитить людей, которые "устали, поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова".

"Не дай бог начнут бросать гранаты. Уже вокруг нашей страны сформировались группировки, которые готовы сюда прийти и разжечь этот пожар. Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать", - резюмировал Александр Лукашенко.

О призывах отзывать депутатов

Президент также высказался насчет призывов оппозиции к гражданам отзывать депутатов в своих округах.

"Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов... Пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось - надо расшатать парламент", - отметил Лукашенко.

Он предположил, что подавляющее большинство депутатов "не из слабого десятка", к тому же президент всегда сможет их защитить. Он констатировал также, что на депутатов начались накаты - их требуют выходить на улицу.

"Не вышли, значит, мы вас отзовем... Ну попробуйте", - заключил Лукашенко.

К диалогу готов

Президент готов вести диалог, в том числе об обновлении Конституции, и в первую очередь - с трудовыми и студенческими коллективами.

"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию - это главный закон в любой стране", - сказал Лукашенко.

По его словам, все имеют право на свое слово: и крестьяне, и рабочие, и учителя, и врачи, "а не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога".

"И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет (...). Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", - подчеркнул президент.

Про студентов на улицах

Высказался Александр Лукашенко и насчет политических призывов к студентам со стороны тех, кто пытается "расшатать обстановку в стране".

"Они и в политическом отношении начинают сегодня подзуживать студентов: первого сентября придете на занятия - выходите на улицы и так далее. Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий", - сказал президент.

Он отметил также, что "ребятам дали отсрочку от армии на время учебы в вузе: не хотят учиться, тогда Родину надо защищать".

"Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, к президенту обратился министр обороны: если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию.

"Я говорю: еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?" - задался вопросом президент.

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