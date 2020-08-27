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Лавров заверил Макея в "неизменной союзнической поддержке"
27.08.2020 18:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа, говорится в сообщении российского МИД.
© Sputnik / Виктор Толочко
Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств состоялся в четверг, 27 августа.
"Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике. Подтверждена недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации ситуации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа", - заявили в МИД РФ.
Кроме того, министры обсудили текущее взаимодействие министерств в хода реализации Программы согласованных действий в области внешней политики Российской Федерации и Республики Беларусь.
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Российский министр проинформировал коллегу о недавних контактах с зарубежными партнерами, в ходе которых они затрагивали ситуацию в Беларуси.
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