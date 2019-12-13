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Первые шаги в профессию делают молодые специалисты на Дубровенщине

14.12.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Первые шаги в профессию делают молодые специалисты на Дубровенщине

В этом году в Дубровенский район приехали 37 выпускников высших и средне-специальных учебных заведений Беларуси. Свое первое место работы они получили в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, сельскохозяйственных предприятиях, райпо, редакции районной газеты, РОЧС.

Кто-то пришел на работу по распределению, кто-то по целевому направлению, а многие место работы искали сами — и нашли на Дубровенщине, где молодым и квалифицированным кадрам всегда рады.

Среди представителей различных профессий пополнение аграрной отрасли района самое масштабное. Наибольший отряд молодых работников сельхозпредприятий в СХФ им.Ю.Смирнова и ОАО «Правда-С» — по три специалиста. Четверо из них — Анастасия Терещенко, Алина Готовкина, Алеся Из­местьева, Татьяна Михнович — с высшим образованием

Свой трудовой путь в ОАО «Правда-С» начинает уроженец города Дубровно ветврач Илья Кукишев. Молодой человек окончил аграрный колледж в Лужесно, но продолжает учиться — по­ступил на заочное отделение академии ветеринарной медицины в Витебске. Илья говорит, что продолжает трудовое дело своей семьи —  дедушка работал ветврачом, бабушка бригадиром, тетя зоотехником. И сам он очень любит животных. 

По два новичка приступили к работе в ОАО «Придубровенское» — ветврач Екатерина Витко и главный агроном Дмитрий Евменьков, и в ОАО «Команина» — ветврач Евгения Дубина и начальник производственного участка Рустам Рузиев.

Молодые специалисты пополнили также ряды КУСХП им.Черняховского, «Зарубы», «Приднепровский», ОАО «Дубровенский райагросервис», ЛПУ «Дубровенская райветстанция», ОАО «Якубово-Агро» и «Боброво-Агро».

Весомое пополнение в учреждениях образования Дубровенщины.


Первые шаги в профессию делают молодые специалисты на Дубровенщине

После окончания Витебского университета им.П.М.Машерова педагоги — молодая семья Артем и Анастасия Улановы из Миор — распределились в лицей сельскохозяйственного производства. Артем учит будущих передовиков аграрного сектора математике и информатике, Анастасия преподает химию и биологию. Педагоги отмечают, что Дубровно им нравится, потому что напоминает их родной город.

Анна Гончарова приехала в Дубровенский район по распределению также после окончания университета им. П.М. Машерова. Сегодня коренная витебчанка преподает учащимся средней школы №2 г.Дубровно английский язык.

Не менее массовое пополнение молодых специалистов в системе здравоохранения. Выпускники лучших медицинских университетов страны — врачи общей практики Мария Макаревич и Екатерина Меренкова, педиатр Юлия Чемурако — будут верно служить клятве Гиппократа. К слову, девушки — уроженки Дубровенщины.

Редакции районной газеты тоже есть чем похвастаться. Молодые специалисты —  журналисты Анна Хадкевич и Яна Гурская будут готовить интересные заметки и репортажи для читателей «Дняпроўкі».

После окончания университета гражданской защиты в район приехал брест­чанин Дмитрий Пыкавый. В августе он заступил на свое первое рабочее место старшим инженером сектора организации функционирования государственной системы по предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороны.

На встрече с молодыми специалистами председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов рассказал о географическом положении и экономическом состоянии Дубровенщины. Он подчеркнул важность и значимость для экономики района каждого прибывшего специалиста.


Первые шаги в профессию делают молодые специалисты на Дубровенщине

О том, как построить жилье и какие условия для этого создаются в нашей стране в целом, рассказала начальник отдела архитектуры и строительства жилищно-коммунального хозяйства Дубровенского райисполкома Тамара Сапегина.

Главный специалист сектора розничного и корпоративного бизнеса Центра банковских услуг № 210 филиала № 215 АСБ «Беларусбанк» г.Дубровно Елена Машкина ознакомила молодых работников с пакетом банковских услуг. Речь шла о льготных кредитах на приобретение домашнего имущества и товаров первой необходимости для молодых специалистов, приступивших к работе по распределению в бюджетную организацию.

Также молодых специалистов по­приветствовали Светлана Рыжанская, заместитель председателя Дубровен­ского райисполкома, и Оксана Петрикова, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

Татьяна Шкиндерова, первый секретарь Дубровенского РК ОО «БРСМ», рассказала, что молодым людям скучать на Дубровенщине не придется. Проводимые акции, тематические концерты и мероприятия, спортивные состязания, волонтерская и благотворительная деятельность — все это на счету активистов районной организации ОО «БРСМ».


Первые шаги в профессию делают молодые специалисты на Дубровенщине

В беседе с руководителем района молодые специалисты отметили красоту дубровенской земли. Те, кто здесь впервые, сказали, что не жалеют о том, что выбрали наш район.

Каждый человек помнит свое первое рабочее место. Есть и те, для кого оно стало единственным на всю жизнь. На это влияет много факторов: желание самого молодого специалиста работать преданно, целенаправленно, дисциплинированно, самосовершенствоваться; условия, созданные для него на предприятии или в организации, социальные гарантии и возможности для карьерного роста; атмосфера в коллективе, конструктивное, а не директивное наставничество. Станет ли первое место работы постоянным — покажет время. Впереди молодых специали­стов ждет интересная, разнообразная и ответственная работа. Пожелаем им успе­хов в трудовой деятельности и благополучия в личной жизни.

 
Теги: Витебск
 
 
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В этом году в Дубровенский район приехали 37 выпускников высших и средне-специальных учебных заведений Беларуси. Свое первое место работы они получили
 
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