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Наши люди. Оператором машинного доения Устерховской МТФ Наталья Свирид

30.12.2019 — Сельское хозяйство | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Наши люди. Оператором машинного доения Устерховской МТФ Наталья Свирид

Мы встретились с Натальей Свирид у нее дома. Хозяйка оказалась легким и приятным в общении человеком. Обстановка располагала к неспешной беседе. Тепло, уютно, чисто… Наталья рассказала, что этот дом ей выделило ОАО «Заря Коммуны», где она работает оператором машинного доения на Устерховской МТФ. И переехала сюда вместе с детьми. Так уж вышло, что семейная жизнь не заладилась, муж выпивал, и пришлось уйти, оставив прежнее жилье. Теперь всё в прошлом. Наталья не спасовала перед трудностями, она просто продолжала жить, воспитывая четверых детей.

«Дети для меня всегда были и есть главным смыслом жизни, — говорит Наталья. — Ведь я сама выросла в дружной многодетной семье. Нас у родителей было восемь. Особо нянчиться с нами у них не было времени, потому что были заняты на работе, и мы сами смотрели друг друга, каждый четко знал свои обязанности. Помню, прихожу из школы и, немного отдохнув, иду в огород, потом к маме на ферму помогать коров доить. Так потихоньку с детства приучалась к труду, и я благодарна маме за это. Теперь домашние дела для меня не в тягость, я всё успеваю, да и работу свою люблю. Хотя у меня в жизни могло сложиться всё иначе, если бы осталась в городе. А такая возможность была, когда после восьми классов поехала в Бобруйск, подала документы в училище. Выдержала всего несколько дней. Меня раздражали городская суета, шум, а еще поведение молодых людей. Они были более раскрепощенными, чем мы, деревенские, ходили в обнимку по улицам. Для меня это было неприемлемо, и тогда я поняла, что город не для меня, хочу обратно, в родную Повстку! Посидела месяц дома и пошла доить коров. Сначала на ферму в Повстке, а потом, когда была уже замужем и первому сыну исполнился год, перешла в Застенок Устерхи, заняв место ушедшей на пенсию свекрови».

Прошло много лет, и сейчас уже старший сын Александр отслужил в армии и остался там по контракту,  19-летний Андрей учится в колледже и будет техником-механиком. При маме сейчас две девчонки — третьеклассница Настя и первоклассница Ульяна, которая, кстати, пока мы разговаривали, вела себя тихо и скромно, только мило улыбалась. Понимала: мама занята.

А я, чем больше слушала Наталью, тем больше восхищалась ею: откуда у нее берутся силы всюду успевать? Утром встать в 4 часа, управиться по хозяйству, а оно немалое, даже корова есть, а потом идти на ферму. Есть перерыв днем, когда часов в 11 или чуть раньше возвращается с утренней дойки и до 17:40, когда начинается вечерняя дойка. «Мне кажется, я уже не смогу жить по-другому, — продолжает Наталья. — Это тому, кто не привык физически работать, тяжело. Если б было невмоготу, то бросила бы, а так тружусь, и в этом году уже будет 30 лет, как я на ферме. Легко работать, когда рядом хорошие коллеги. А они у меня именно такие — это Любовь Скиндер, Елена Шаблинская и Вера Мишур. У нас и выходные есть: три дня работаю, а на четвертый отдыхаю. В общем, и работа устраивает, и я счастлива как мама четверых прекрасных детей и как женщина — рядом есть заботливый, понимающий мужчина».

Ольга ЧУЧВАЛ

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Мы встретились с Натальей Свирид у нее дома. Хозяйка оказалась легким и приятным в общении человеком. Обстановка располагала к неспешной беседе. Тепло, уютно,...
 
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  • Наши люди. Оператором машинного доения Устерховской МТФ Наталья Свирид 16:56, Радзiма
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