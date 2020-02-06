Представители БГСХА провели встречу с учениками Дубровенщины

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





2020 год станет выпускным для пяти учащихся агрокласса Добрынской детский сад-средней школы. Это первый агрокласс в Дубровенском районе, который открыт в сентябре 2018 года. Школа тесно сотрудничает с Горецкой сельхозакадемией. Учащиеся ездят на экскурсии в ведущие хозяйства, углубленно изучают химию, биологию. Сегодня в районе работу по профильному обучению ведут и в десятых классах Калиновской и Зарубской школ.

На прошлой неделе с учащимися агрокласса Добрынской школы встретились представители Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Оксана Недюхина, заведующий кафедрой управления; Елена Кокиц, ассистент кафедры; Константин Борель, аспирант. Встреча прошла в формате конференции по теме «Порядок поступления выпускников агроклассов в сельскохозяйственные учреждения».

Сегодня БГСХА является крупнейшим многопрофильным высшим учебным заведением агропромышленного направления на территории Европы. Академия гордится многими выдающимися выпускниками, которые внесли огромный вклад в развитие страны, добросовестно выполняя свои профессиональные обязанности.

Выпускникам агроклассов сельскохозяйственная академия предлагает обучение на 5 факультетах дневной формы обучения по 9 специальностям без вступительных испытаний. Это агрономический факультет, который представлен в двух специальностях: агрономия, селекция и семеноводство; агроэкологический факультет: агрохимия и почвоведение, защита растений и карантин, плодоовощеводство; факультет биотехнологии и аквакультуры: промышленное рыбоводство, зоотехния; факультет механизации сельского хозяйства: техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства; мелиоративно-строительный факультет: специальности мелиорация и водное хозяйство.

На конференцию в Добрынской школе были приглашены не только ученики и их родители, но и первый заместитель председателя Дубровенского райисполкома-начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Корнеев, главный специалист управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровенского райисполкома Игорь Даниленко. А также руководители сельхозпредприятий ОАО «Придубровенское» Леонид Зайцев, ОАО «Команина» Александр Зайцев и председатель райкома профсоюза работников АПК Александр Маленков.

Разговор получился заинтересованным и незаметно вышел за формат и рамки урока. И даже после символического звонка у ребят была возможность в неформальной обстановке пообщаться с гостями. После конференции в Добрынской школе представители Горецкой сельхозакадемии провели профориентационную встречу с выпускниками городских школ.

В ходе беседы ученики узнали о действующих факультетах, правилах приема в текущем году, внеучебной культурной и спортивной деятельности, проживании в общежитии. Одной из основных задач кадровой политики сельхозотрасли является привлечение в аграрные вузы профессионально ориентированных молодых людей, которые осознанно выбрали в качестве сферы деятельности сельское хозяйство. А для молодого поколения это отличная возможность определиться с будущей профессией.

К слову, на прошлой неделе на встрече с учениками средней школы №2 г.Орша министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько сообщил о том, что прорабатывается вопрос о возможности поступления выпускников профильных агроклассов в сельхозвузы по итогам собеседования.

Второй год в средних школах Беларуси действует 400 агроклассов, в которых в формате факультативных занятий аграрной профессии обучается 2468 учеников. На данный момент на Витебщине открыто 66 агроклассов, где обучается 463 ученика.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.