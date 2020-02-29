Из вороновских ферм — на дубайские прилавки

Источник материала: Вороновская газета





Андрей Венцкевич благодарит за работу Марию Коминч.

На недавно прошедшей международной продовольственной выставке Gulfood-2020 в Дубае свою продукцию презентовали девять лучших белорусских предприятий. Среди них был и Лидский молочно-консервный комбинат, сырье для которого поступает с молочно-товарных ферм Вороновщины.

В развитие молочной отрасли свою лепту вносят животноводы КСУП э/б «Октябрь». Именно здесь 26 февраля завершилась республиканская акция «Наш животновод, проходившая в районе в течение месяца. Пообщаться с представителями отрасли, ознакомиться с условиями их труда и быта, поблагодарить лучших за примерное отношение к делу приехал председатель райкома профсоюза работников АПК Олег Тарасов.

Первым адресом, куда наведался профсоюзный лидер, была МТФ «Жирмуны». Здесь, как определил трудовой коллектив, лучшей работницей признана оператор машинного доения Мария Коминч. Стаж ее работы в животноводстве — 17 лет. На этой же ферме трудится и супруг Александр.

— Искренне благодарю Вас, Мария Ивановна, за добросовестный многолетний труд, — присоединился к поздравлениям директор госпредприятия Андрей Венцкевич. — Надеюсь, что и впредь Вы будете для всех животноводов примером добросовестного отношения к своим обязанностям, а на награды мы не поскупимся.







Марии Алюк подарок вручает Людмила Венцкевич.

Следует отметить, что на протяжении акции лучших животноводов молочно-товарных ферм чествовали и первичные профсоюзные организации сельхозпредприятий. На МТК «Жирмуны» награду вручила председатель профкома экспериментальной базы «Октябрь» Людмила Венцкевич.

— Сегодня будем пить чай из нового электрочайника, — радовалась, получая подарок, управляющая комплексом Мария Алюк. — Коллектив у нас стабильный. Как пришли в таком составе с момента открытия комплекса, так по сей день и работаем. Стараемся, чтобы были и надои, и качество продукции. За прошлый год, например, 82% молока реализовали сортом «экстра», за февраль нынешнего — уже 99%.

Ладятся дела с качеством молока и у животноводов МТФ «Ожелишки». Конечно, достичь «экстры» на молокопроводе трудновато, а вот продукция высшим сортом продается постоянно. В этом есть и большая доля труда оператора машинного доения Татьяны Неверо. Если в целом по ферме удой молока от одной коровы составляет 13 килограммов, то в ее группе — свыше 15 кг. Доброжелательная, дисциплинированная работница, с любовью и заботой относится к свои подопечным буренкам. Старается во всем ей соответствовать и работающий здесь же доглядчиком супруг Виталий.







Слова благодарности принимает Татьяна Неверо.

Почти 30 лет посвятила сельскохо-зяйственному труду Мария Ковчуго, оператор машинного доения МТФ «Трокели»:

— Чтобы жить, надо работать. В этом, наверное, и состоит смысл человеческой жизни, — считает она.

— Бесспорно, что такие встречи в трудовых коллективах, живое общение поднимают настроение труженикам и мотивируют на лучшую работу не только награжденных, но и других работников, — подвел итоги акции Олег Леонидович. — За счет средств районной организации профсоюза работников АПК и первичных профсоюзных организаций ценные подарки получили 53 человека. Люди должны знать, что их ежедневный напряженный труд не остается незамеченным и всегда будет пользоваться уважением в нашем обществе.







Мария Ковчуго с коллегами.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.