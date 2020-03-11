Семена под урожай 2020 года

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Высококачественные семена — наиболее эффективный фактор в получении продукции растениеводства, поэтому одна из задач агронома — подготовка материала для посевной.

В субъектах хозяйствования района засыпано 4200 тонн кондиционных семян зерновых и зернобобовых культур или 210 % к плану. Из них 1700 тонн семян подготовлено элитопроизводящими сельскохозяйственными организациями для реализации. Подбору сортов и их репродукционному составу в районе уделяется особое внимание. По репродукционному составу элитные семена занимают 38 % от засыпки, репродукционные — 62 %.

Основная культура района в структуре яровых зерновых — ячмень. Семян его засыпано 3444 тонны 13 сортов. Засыпка сортов отечественной селекции (Фэст, Батька, Магутны, Радзимич, Мустанг, Аванс и др.) составляет 78 %, сортов зарубежной селекции (Шафль, КВС Ирина, Эксплоер, КВС Атрика) — 22 %.

Яровая пшеница выращивается в 3 хозяйствах района, засыпка ее семян составляет 334,1 тонны для собственных нужд и реализации. Культура представлена 4 сортами (Ласка, Сударыня, Славянка и Дарья). По репродукционному составу: высшие репродукции занимают 90 % и 1 репродукция — 10 %.

Засыпка семян овса составляет 252 тонны, культура представлена 3 сортами (Золак, Фристайл и Лидия). Около 40 тонн расходуется на посев овса в чистом виде, остальные — для приготовления зернобобовых смесей.

Засыпка семян зернобобовых культур — 167 тонн. Из них в чистом виде — 73 тонны: 4 сорта гороха (Армеец, Зазерский усатый, Саламанка и Астронавт); остальные — в смеси с зерновыми культурами.

Качественные семена многолетних трав — одно из условий получения высоких урожаев травянистых кормов. Для этих целей засыпано 50,5 тонны семян многолетних трав. Злаковых трав — 36,3 тонны, бобовых — 14,2 тонны. Планируется еще закупить 18 тонн семян люцерны и недостающее количество злаковых трав для выполнения запланированного сева многолетних трав и проведения перезалужения.

Потребность в семенах кукурузы на зерно и зеленую массу — 320 тонн. В сельскохозяйственных организациях прошли конкурсы по закупке, определены поставщики семян. Планируется закупить около 40 гибридов различных производителей, в основном, это семена зарубежной селекции.

Осталось совсем немного времени до начала посевной, поэтому необходимо провести последний этап подготовки семян — обработку их средствами защиты растений, чтобы исключить развитие болезней.

Наталья РЖЕУССКАЯ,

начальник государственной

инспекции по семеноводству,

карантину и защите растений

по Несвижскому району.