ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семена под урожай 2020 года

11.03.2020 — Сельское хозяйство | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Высококачественные семена — наиболее эффективный фактор в получении продукции растениеводства, поэтому одна из задач агронома — подготовка  материала для посевной.

В субъектах хозяйствования района засыпано 4200 тонн кондиционных семян зерновых и зернобобовых культур или 210 % к плану. Из них 1700 тонн семян подготовлено элитопроизводящими сельскохозяйственными организациями для реализации. Подбору сортов и их репродукционному составу в районе уделяется особое внимание. По репродукционному составу элитные семена занимают 38 % от засыпки, репродукционные — 62 %.

Основная культура района в структуре яровых зерновых — ячмень. Семян его засыпано 3444 тонны 13 сортов. Засыпка сортов отечественной селекции (Фэст, Батька, Магутны, Радзимич, Мустанг, Аванс и др.) составляет 78 %, сортов зарубежной селекции (Шафль, КВС Ирина, Эксплоер, КВС Атрика) — 22 %.

Яровая пшеница выращивается в 3 хозяйствах района, засыпка ее семян составляет 334,1 тонны для собственных нужд и реализации. Культура представлена 4 сортами (Ласка, Сударыня, Славянка и Дарья). По репродукционному составу: высшие репродукции занимают 90 % и 1 репродукция — 10 %.

Засыпка семян овса составляет 252 тонны, культура представлена 3 сортами (Золак, Фристайл и Лидия). Около 40 тонн  расходуется на посев овса в чистом виде, остальные — для приготовления зернобобовых смесей.

Засыпка семян зернобобовых культур — 167 тонн. Из них в чистом виде — 73 тонны: 4 сорта гороха (Армеец, Зазерский усатый, Саламанка и Астронавт); остальные — в смеси с зерновыми культурами.

Качественные семена многолетних трав — одно из условий получения высоких урожаев травянистых кормов. Для этих целей засыпано 50,5 тонны семян многолетних трав. Злаковых трав — 36,3 тонны, бобовых  — 14,2 тонны. Планируется еще закупить 18 тонн семян люцерны и недостающее количество злаковых трав для выполнения запланированного сева многолетних трав и проведения перезалужения.

Потребность в семенах кукурузы на зерно и зеленую массу — 320 тонн. В сельскохозяйственных организациях прошли конкурсы по закупке, определены поставщики семян. Планируется закупить около 40 гибридов различных производителей, в основном, это семена зарубежной селекции.

Осталось совсем немного времени до начала посевной, поэтому необходимо провести последний этап подготовки семян — обработку их средствами защиты растений, чтобы исключить развитие болезней.

Наталья РЖЕУССКАЯ,

начальник государственной

инспекции по семеноводству,

карантину и защите растений

по Несвижскому району.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высококачественные семена — наиболее эффективный фактор в получении продукции растениеводства, поэтому одна из задач агронома — подготовка  материала для...
 
Новости дня
Новости сельское хозяйство
 
Вороновщина приступила к посевной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Сельское хозяйство

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Сельское хозяйство)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика