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Госконтроль: На Брестчине не заполнен каждый пятый реконструированный молочно-товарный комплекс

20.04.2020 — Сельское хозяйство | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Госконтроль: На Брестчине не заполнен каждый пятый реконструированный молочно-товарный комплекс
Комитетом госконтроля Брестской области проведен анализ эффективности работы животноводческих объектов области, построенных и реконструированных в 2010 – 2017 гг., а также изучены имеющиеся проблемы при производстве молока. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета госконтроля Брестской области Дмитрий Бархатов:

— Установлено, что несмотря на достигнутые сельскохозяйственными организациями Брестской области по итогам прошлого года наилучшие в республике темпы по производству молока (107,0% к уровню предыдущего года) и его товарности (91,0% от объема производства), ряд новых животноводческих помещений, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, из года в год не заполняются поголовьем коров под проектные мощности.

В итоге поручения Главы государства об укомплектовании высокопродуктивным скотом пустующих скотомест на таких фермах выполняются в области не в полном объеме.

Так, на 01.01.2020 не заполненными под проектные мощности были каждый пятый новый молочно-товарный комплекс (в хозяйствах Пинского – четыре, Пружанского и Лунинецкого – по три, Кобринского и Каменецкого – по два, Барановичского, Дрогичинского, Малоритского и Столинского районов – по одному) и каждая десятая реконструированная молочно-товарная ферма (в сельхозорганизациях Ивановского и Кобринского – по четыре, Пинского – три, Жабинковского, Ивацевичского и Малоритского – по две, Лунинецкого и Ляховичского районов – по одной).

Основные причины не укомплектования в сельхозорганизациях новых животноводческих объектов высокопродуктивным скотом – сверхнормативная выбраковка коров (прежде всего, из-за различных болезней), упущения в работе по выращиванию высокопродуктивного молодняка, недополучение приплода.

Анализ свидетельствует, что на местах не всегда соблюдаются требования отраслевых регламентов при заготовке кормов, не уделяется должного внимания созданию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ, принимаются недостаточные меры по соблюдению рационов кормления, надлежащему содержанию животных. Многие хозяйства испытывают недостаток квалифицированных кадров. Имеется и ряд других проблемных вопросов.

Результаты контроля рассмотрены на коллегии Комитета госконтроля Брестской области с участием заинтересованных должностных лиц, выводы и предложения для принятия мер реагирования направлены в Брестский облисполком и райисполкомы области.

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