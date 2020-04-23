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Белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания к концу 2020 года

24.04.2020 — Сельское хозяйство | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания к концу 2020 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания к концу 2020 года

«У нас по плану к концу этого года передать сорт с окрашенной мякотью на госиспытания, — сказал Вадим Маханько. — Цвет пока только фиолетовый, розовая и бордовая мякоть — на подходе, сейчас ведутся разработки».

Отвечая на вопрос журналистов, когда же граждане смогут покупать посадочный материал нового сорта картофеля для выращивания на своих огородах, он отметил, что через 2-3 года.

Также Вадим Маханько рассказал, что в последние дни температура почвы достигла 7-8 градусов — и это оптимальное время для начала посадки картофеля. «Нужно следить за температурой почвы. Минимум три дня она должна быть плюс 8 градусов».

Источник: БелТА

 
 
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Первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания к концу 2020 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил
 
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