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Аграрии Гродненщины убрали пятую часть трав первого укоса

03.06.2020 — Сельское хозяйство | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Аграрии Гродненщины убрали пятую часть трав первого укоса

Скошено 46,6 тысячи гектаров, в том числе более 12 тысяч гектаров люцерны. Среди многолетних бобовых трав специалисты особо выделяют эту культуру. Ее зеленая масса богата витаминами, ферментами, пектином, минеральными веществами, а по питательности ей нет равных среди кормовых трав. По своей полезности для животных она является соперницей кукурузе, называемой в народе «королевой полей». Использование люцерны в кормосмесях позволяет повысить продуктивность животных, снизить дефицит кормового белка. Часть скашиваемой зеленой массы используется на корм скоту.

В лидерах на заготовке кормов Берестовицкий район, где уже убрано 35 процентов площадей, Гродненский (29 процентов) и Кореличский (28 процентов). Гродненский район лидирует и по объему заготовки травяных кормов за день.
 
 К уборке трав первого укоса хозяйства района приступили своевременно, – рассказал заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома Андрей Юхневский. – Однако дожди несколько снижают темпы косовицы. Хотя, конечно, и дожди нужны. Достаточное количество влаги положительно влияет на урожай трав. Люцерна, злаково-бобовые смеси быстро набирают массу.
 
В хозяйствах района стараются использовать каждый погожий день. За один такой день скашивается свыше 1,9 тысячи гектаров. Всего же травы скошены более чем на 9,2 тысячи гектаров.
 
В области уже заготовлено 183,5 тысячи тонн сенажа, что составляет 7 процентов к плану. При  этом в Гродненском районе план уже выполнен на 16 процентов, в Кореличском – 14, в Берестовицком и Мостовском – по 11 процентов. Началась заготовка силоса.
 
В сельхозорганизациях области предстоит запасти на зиму 5,6 миллиона тонн травянистых кормов, в том числе 108,4 тысячи тонн сена, 2,5 миллиона тонн сенажа и зерносенажа, 3 миллиона тонн силоса. Объем заготовки травянистых кормов в нынешнем году увеличен на 17,3 процента.
 
Для хранения травянистых кормов в хозяйствах есть 3272 хранилища объемом хранения 5,3 миллиона тонн. Строительство и реконструкция хранилищ в нынешнем году продолжатся. В области необходимо построить и реконструировать 37 хранилищ емкостью 69 тысяч тонн.

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Скошено 46,6 тысячи гектаров, в том числе более 12 тысяч гектаров люцерны. Среди многолетних бобовых трав специалисты особо выделяют эту культуру. Ее зеленая масса...
 
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