Несвижский район с рабочим визитом посетили министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и руководитель отраслевого профсоюза

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Во вторник, 9 июня, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко и председатель республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Василий Хватик посетили с рабочим визитом сельхозпредприятия Несвижского района. В ОАО «Несвижские Островки» они ознакомились с организацией работы по заготовке зеленых кормов. Трактористам-механизаторам Александру Сукало и Кириллу Зуй были подарены складные столы и стулья для приема пищи в поле.





















Также столичные гости побывали в СПК «Агрокомбинат Снов», председатель которого Николай Радоман в тот день отмечал свой 65-летний юбилей. С теплыми пожелания крепкого здоровья и долголетия руководителю, процветания и финансового благополучия — хозяйству Николаю Радоману были вручены Почетная грамота и нагрудный знак отличия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь «За заслугі ў сельскай гаспадарцы», Почетная грамота республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК.









В поездке по Несвижскому району министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко и председателя республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Василия Хватика сопровождали председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский, его первый заместитель — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Виктор Худницкий и председатель районного комитета профсоюза работников АПК Светлана Антончик.

Оксана ГРОХ.