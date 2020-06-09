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Несвижский район с рабочим визитом посетили министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и руководитель отраслевого профсоюза

09.06.2020 — Сельское хозяйство | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Во вторник, 9 июня, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко и председатель республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Василий Хватик посетили с рабочим визитом сельхозпредприятия Несвижского района. В ОАО «Несвижские Островки» они ознакомились с организацией работы по заготовке зеленых кормов. Трактористам-механизаторам Александру Сукало и Кириллу Зуй были подарены складные столы и стулья для приема пищи в поле.

Несвижский район с рабочим визитом посетили министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и руководитель отраслевого профсоюза

Несвижский район с рабочим визитом посетили министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и руководитель отраслевого профсоюза

Несвижский район с рабочим визитом посетили министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и руководитель отраслевого профсоюза

Несвижский район с рабочим визитом посетили министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и руководитель отраслевого профсоюза

 

Несвижский район с рабочим визитом посетили министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и руководитель отраслевого профсоюза

Также столичные гости побывали в СПК «Агрокомбинат Снов», председатель которого Николай Радоман в тот день отмечал свой 65-летний юбилей. С теплыми пожелания крепкого здоровья и долголетия руководителю, процветания и финансового благополучия — хозяйству Николаю Радоману были вручены Почетная грамота и нагрудный знак отличия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь «За заслугі ў сельскай гаспадарцы», Почетная грамота республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК.

Несвижский район с рабочим визитом посетили министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и руководитель отраслевого профсоюза

Несвижский район с рабочим визитом посетили министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и руководитель отраслевого профсоюза

В поездке по Несвижскому району министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко и председателя республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Василия Хватика сопровождали председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский, его первый заместитель — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Виктор Худницкий и председатель районного комитета профсоюза работников АПК Светлана Антончик.

Оксана ГРОХ.

 


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Во вторник, 9 июня, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко и председатель республиканского комитета Белорусского профсоюза...
 
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