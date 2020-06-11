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В Беларуси растет производство молока

11.06.2020 — Сельское хозяйство | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси растет производство молока

За январь-май в Беларуси получено на 5,6 процента молока больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сообщает «СБ».

Прирост составил 164 тысячи тонн. Поскольку товарность выросла на 0,8 процента — до 90,3, реализация увеличилась на 170 тысяч тонн. Только за счет этого дополнительно на счета хозяйств поступило 122 миллиона рублей.

От коровы в среднем надоено 2174 килограмма молока — плюс 109 к 5 месяцам прошлого года. Наибольшая прибавка в Брестской области — 153, Гродненской — 198, Минской — 176. Соответственно, эти регионы и больше заработали дополнительных денег от продажи такого товара.

Напомним, в Беларуси более 1,4 миллиона коров. За год они дают свыше 7,2 миллиона тонн молока. Обеспеченность этим продуктом превышает потребности в 2,5 раза. Молочные продукты — важная статья экспорта АПК.

СБ

 
 
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За январь-май в Беларуси получено на 5,6 процента молока больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сообщает «СБ». Прирост составил 164 тысячи...
 
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