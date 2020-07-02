О феномене СПК “Агрокомбинат Снов”

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На вопросы издательского дома «Беларусь сегодня» отвечает председатель правления СПК заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь Николай Радоман

Феномен СПК «Агрокомбинат Снов» уже разгадан нашим братом журналистом почти до конца. Сотни статей, радио- и телепередач, тысячи экскурсий и презентаций. Продукция агрокомбината — бренд не только в Беларуси. И самое главное — сюда стремятся попасть на работу выпускники агровузов и специалисты со стажем. Престиж сновской прописки очевиден: условия для жизни под стать столичным, а то и предпочтительнее. Трижды агрокомбинат посещал Александр Лукашенко, два последних раза, когда хозяйством — вот уже пятнадцать лет — руководит Николай Радоман.

Так в чем он, феномен длительного и поступательного движения вперед этого трудового коллектива? Об этом и не только — в интервью председателя правления СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района Николая Радомана.

— Николай Вячеславович, и раньше, насколько знаю, а теперь особенно, экономические масштабы агрокомбината, замкнутый цикл производства с ориентирами на внешний вектор продолжают испытывать на прочность всех — вас как руководителя и всем управляющего, специалистов, тружеников. Судя по всему, наступили в этом отношении далеко не лучшие времена. Что намерены предпринять?

— Есть проблемы. И с экспортом в том числе. Хотя в Россию поставляем в основном мясные консервы, в этих условиях, связанных с пандемией, их реализация даже улучшилась. И с готовой продукцией — молочной, мясной. Спрос цикличный — по мере опустошения холодильников. В Москву, Тверь, Смоленск поставляем, пользуемся услугами транспортной компании — удобно, без лишних хлопот и затрат. На внутренних маршрутах в сеть магазинов — фирменных «Снова» и остальных — продукцию возим на своих машинах, их у нас 40. Для ориентации: в сутки производим 45 тонн колбас, мясных деликатесов и 40 тонн молочных продуктов! И всё бы хорошо, но туговато идут расчеты: 360 должников на 4,5 миллиона, из них 2 миллиона просроченных долгов. Сплошная «война»!

Но свои проблемы привыкли решать сами. Есть еще один «воз». В хозяйстве очень много скота и мало земли. 17,5 тысячи голов КРС! Сами себя мы не в силах прокормить. Изворачиваемся, как можем, чтобы в этом плане выжить. Зерно докупаем. Кроме того, с осени сеем сурепицу, а в середине мая скашиваем, вялим и — в рукава. Хороший корм для быков. После уборки на пожнивных снова сеем редьку, к концу сентября ее тоже в рукава… Так компенсируем дефицит сенажа. Конечно, если бы была земля, посеял бы люцерну…

— Расширяться некуда?

— Как сказать… Что можно, к нам уже присоединили. Из последнего: бывшее хозяйство «17 Сентября» — 3,5 тысячи гектаров земли. Там многое было упущено и в растениеводстве, и в животноводстве. Лет десять не вносились удобрения. Мы обследовали «их» поля: фосфор почти на нуле. Слишком поздно нам его передали. Теперь там надо вложиться деньгами по-крупному. К тому же у них 10 миллионов рублей долга. Уже миллион мы потратили на закупку оборудования, передали им часть техники, обеспечили посевным материалом, средствами защиты, минеральными удобрениями. Теперь надо реконструировать одну ферму и строить новую. Одним словом, сильно напрягаться по всем направлениям. Но мы подтянем! Это же во имя общей цели, на пользу района, области. А пока… Если мы доим 31 килограмм от коровы, они — 17,5. Три месяца поработали там мои специалисты — 22 килограмма. Они уже плюсуют 7 тонн к уровню прошлого года. За счет чего? Организация работы, кормовой баланс, здоровье коров, дисциплина. То есть «Снов» пришел туда со своими технологиями и подходами.

Так что особо за счет расширения нет у нас возможности увеличивать производство. Только повышать эффективность, укреплять экономику! Каждый квадратный метр земли, каждый литр молока и килограмм мяса должны давать наибольшую отдачу, желательно с хорошей добавленной стоимостью. На переработке их можно и нужно зарабатывать. Сегодня агрокомбинату рвануть труднее, чем, скажем, 10 — 15 лет назад. Быки на деревьях не растут и 2 килограмма привеса они не дадут. Надои? На одной ферме у нас есть по 11 200 килограммов от коровы, по СПК было в прошлом году 10 600, в этом выйдем на 10 800 в среднем. Всего 4 фермы, 2850 коров — особо не рванешь! Это я к чему? Лидерам всегда труднее прибавлять к высоким достигнутым показателям. Но я так скажу: «Снов» еще своего потолка не достиг, будем идти вперед…

— По агрокомбинату «Снов» последние лет 15 — 20 сверяет время вся наша сельхоз отрасль. Вы — флагман, образец, к которому должны стремиться другие хозяйства и интеграционные структуры. Очень интересна ваша точка зрения с позиции сегодняшнего дня: за счет чего сельхозпредприятие не только уцелело, выстояло, но и поднялось до таких высот?

— В следующем году хозяйству исполнится 70 лет. Успех его коллектива сложился из усилий нескольких поколений. 36 лет отдал колхозу Яков Васильевич Алексанкин, Герой Социалистического Труда. Из ничего, по сути, он создал крепко стоящее на ногах хозяйство. Я работал при нем 12 лет молодым специалистом. Денег в колхозе было уйма — около 18 миллионов на счету. Советских рублей! Купить было нечего, а средств хватало. Потом пришел Михаил Александрович Карчмит, он здесь, в Снове, получил звание Героя Беларуси. Молодой, энергичный руководитель очень выгодно вложил заработанные коллективом деньги — в строительство новых ферм, в технику. Ни одной копейки у нас не пропало! После скоропостижного ухода из жизни Михаила Александровича в 2004 году пришел мой черед. Вроде я борозды, проложенной моими старшими товарищами, не испортил. Агрокомбинат работает в замкнутом цикле «поле — завод — прилавок».

Основа всему — земля! Качественные корма — тоже, от них многое зависит. И затем — животноводство, производство сырья для переработки и последующей продажи.

Сколько работаем, многого достигли, но всё время учимся этому делу. Четыре месяца назад был по приглашению в США, изучал местное животноводство. Там важна прибыль от коровы, отдача литра молока. Американцы изготавливают минеральные добавки в корм коровам, что поддерживает ее организм и продлевает век. Очень важный опыт для специалистов. Ведь если корова будет доиться не три, а все пять лет — это дополнительные и дешевые деньги. Если за год она дает 10 000 килограммов молока, посчитайте дополнительную выгоду… Вот почему всё полезное, что наши кадры привозят из зарубежных командировок, после тщательного обсуждения обязательно внедряем у себя. Поэтому и не останавливаемся на достигнутом. Самое главное — получать стабильную прибыль везде, чем занимается хозяйство. В этом и состоит моя задача как главного менеджера. Надо постоянно строить, реконструировать, покупать высокотехнологичную технику и оборудование, внедрять новейшие технологии. Если руководитель это делать перестал, всё — собирай вещи и уходи…

Заметьте, мы так и остались СПК, несмотря на то, что значительное количество хозяйств вынуждены были акционироваться. Был такой спорный момент в реорганизации сельхозпредприятий. Нам тоже настойчиво предлагали акционироваться. Я поднял этот вопрос во время «Большого разговора с Президентом». Александр Григорьевич поддержал мои соображения. Я сказал тогда: зачем нам менять вывеску? Мы исправно платим налоги, производим продукции дай бог каждому, с зарплатой, социальной сферой всё хорошо. Ведь в сельском хозяйстве должны быть разные формы хозяйствования: и частная, и унитарная, и акционированная. Президент согласился, еще раз большое ему спасибо за это! Мы на собрании внесли в устав необходимые изменения по субсидиарной ответственности, в частности, за взятые кредиты. Всё! Пока я руковожу комбинатом, никогда у него не будет ни перед кем долгов. У нас хватает средств на всё, в том числе и на обслуживание кредитов. Хотя берем мы их иногда только на строительство жилья. Мы, как я уже говорил, наоборот, инвестируем свои средства в развитие других хозяйств. Так зачем резать курицу, несущую золотые яйца? Если бы сегодня все работали так, как мы, ни у Президента, ни у министерства не было бы, наверное, никаких претензий к сельскому хозяйству. Александр Григорьевич — мудрый человек, сам от земли, он всё расставил по своим местам. Президент отлично понял меня, а также других моих коллег, которые продуктивно работают на свою страну.

— Николай Вячеславович, но всё равно ведь АПК нуждается в определенном реформировании, оно идет, приносит свои плоды. Скажем, присоединение отстающих хозяйств к более успешным и экономически крепким или приход крупного промышленного инвестора на сельхозземли…

— Реформировать, конечно, надо. Это веление времени. Важно при этом видеть конечную цель, реальный результат, причем видеть до начала самих реформ. Семь раз надо отмерить… Скажем, укрупнять хозяйства надо. Опять же, говоря о необходимости и своевременности этого процесса, абсолютно прав наш Президент. Как и в том, что делать это надо не наскоком, а поэтапно, спокойно, чтобы не навредить. К нам одно хозяйство присоединили, мы вывели его до показателей «Снова», другое тоже. Теперь вот дали на буксир «17 Сентября», через два-три года и его не узнаете, в хорошем смысле этого слова. Но если сразу 3 — 5 тяжелых гирь навесить, сам упадешь — в экономике, во всем — еще ниже тех, кого присоединили.

С большим интересом слежу за экспериментом по созданию крупных интеграционных структур в сельском хозяйстве. По себе знаю, дело очень непростое и не такое однозначное. Но если наш агрокомбинат компактный и мобильный, то растянутой на несколько районов и сотни километров интеграционной структурой нелегко управлять и всё держать под контролем. Как у хорошего хозяина принято…

Или крупным промышленным предприятиям, организациям, частному бизнесу сделали предложение, от которого они не могли отказаться: берите хозяйства, поднимайте, покажите, как вы умеете хозяйствовать не только на асфальте, но и на земле. Мера, может быть, и вынужденная, но единственно правильная. Богатые, образно говоря, пусть делятся, всё на пользу страны! Но опять же — объединять таким образом город и деревню надо аккуратно и взвешенно. Вот Городейскому сахарному заводу «навесили» два хозяйства, в результате все три субъекта несут убытки…

А в городах еще есть потенциальные инвесторы, которые могут взять отстающие сельхозпредприятия на буксир, выгодно вложиться в сельское хозяйство. Эту тенденцию очень своевременно обозначил Президент. Более того, как известно, Александр Григорьевич процесс контролирует и отдельных инвесторов к этим реформам подталкивает. Особенно здесь есть где развернуться частному бизнесу. Бери землю и работай! Что заработал — твое, за вычетом налогов. Ну и социальный сектор надо подтягивать, без этого, что тоже очень правильно, в Беларуси никак. Правда, не всякий крупный фермер спешит вложиться в социалку, а надо бы…

— Да, вы правы, на крупнотоварном производстве в основном держится социальный сектор в деревне. Опять же, именно твердая позиция Президента в этом отношении позволила выстроить железную линию: сельхозпредприятие — производство — социальное развитие деревни — создание агрогородков. И в этом Беларусь аграрная выгодно отличается от своих соседей.

— По-другому был бы путь в никуда. Смотрите, в той же России, где мне доводится бывать по делам, пришел в село крупный бизнес. Да, он разворачивается — в животноводстве, овощеводстве, при этом максимальную выгоду извлекает из земли. Для себя! Но… В ту же землю особо ничего не вкладывает, ее плодородие истощается, до социального пакета для сельчан ему особого дела нет. Сравним хотя бы со «Сновом». Дом культуры, кафе, Дом быта, парикмахерская, фитнес-центр, детский развлекательный центр, бассейн — на балансе хозяйства, мы эти объекты и строили за свои деньги. Школе, детсадам много помогаем. В год больше миллиона рублей тратим на все эти и другие соцобъекты. А ведь они в принципе убыточны. Цены особо не поднимешь, это ведь для наших людей-тружеников, молодежи, ветеранов. Своеобразные инвестиции, забота о завтрашнем дне и дань традициям. В этом наша четкая государственная позиция — и другой быть не может. Как и поручал Президент.

Разве могу лично я работать иначе! Где родился, там и пригодился. Убегать мне некуда: всех знаю с детства, меня все знают. С Алексанкиным проработал 12 лет, с Карчмитом — 16, это бесценный опыт. И преемственность: с 90-х годов как начали восхождение, так и идем с нарастающим итогом. Понятное дело, на уровне государства сделано многое для развития АПК, без соответствующих законов, указов Президента такого стремительного роста было бы невозможно достичь. За 15 последних лет мы построили около 40 только производственных объектов — МТФ, перерабатывающих цехов. И почти 250 квартир. Нет у нас никаких проблем с кадрами. В силу традиций в «Снове» никому не удастся работать хуже, лучше — да! Моральное, душевное состояние наших работников — одно из важнейших слагаемых успешной экономики. Есть свой неписаный, что ли, кодекс чести и совести. Он и на меня распространяется — на всех. Это отлично стимулирует. Четко определен курс дальнейшего развития. Расширяем производственную базу по молоку, мясу, внедряем новые технологии переработки. Да, раньше всё это давало большую прибыль, сегодня несколько не так. Молочные продукты, в частности, это социальная группа, при любом спросе цены на них фиксированные. Но в целом балансируем экономику по всем группам выпускаемой продукции.

Вот еще важный момент мотивации, и он работает. Просто честно трудиться на своей малой родине, как делают почти все сновчане, — этого сегодня мало. Надо, чтобы плоды и результаты труда улучшали жизнь самих тружеников, зарплата повышалась, жилье строилось, а молодые к свадьбе обязательно получали квартиры, было где отдохнуть. Всё это создано в «Снове». Вот теперь еще раз о руководителе — прежде всего он несет за всё это персональную ответственность. Своим коллегам по председательскому корпусу говорю: любите эту работу — идите. Но не путайте ее с рыбалкой, охотой и трамплином для дальнейшей карьеры, тогда лучше сразу откажитесь и не мучьте людей.

— Очень важная тема в заданном контексте разговора — молодежь, те, кто уже занят в сельском хозяйстве, кто еще придет сюда, и нам на смену в том числе. И государственная политика, и, знаю, ваша практически ничем не отличаются в этом смысле. Не полагаться на экспромты, готовить с пеленок, со школы эту смену, уделять ей максимум внимания на всех этапах, включая первое рабочее место. Ведь так? Переведем теорию на гектары мягкой пахоты, на то, как это делается в «Снове»…

— Я уже сказал: кадрами мы обеспечены на все сто. И чуть-чуть даже больше, если сильно понадобится какому-нибудь хозяйству, можем поделиться. В то же «17 Сентября» направил для ликвидации прорыва лучших своих специалистов. Вообще отношение к молодежи у меня отеческое, сам когда-то был начинающим специалистом. К нам каждый год приходят они. Схема по быту кратко такая. Одинокого поселяю в общежитие, женятся — в 1-комнатную квартиру. И спрашиваю: «Сколько детей будете покупать — двоих-троих?» Если так — получи сразу трешку. По человеку видна серьезность намерений. Зарплата у нас хорошая, обязательно выходной — живи и работай. Вот недавно назначил главным зоотехником 28-летнего специалиста: думающая, инициативная! И про себя всё чаще думаю: надо сделать так, чтобы я гордился тем, как развивается агрокомбинат после моей отставки. То есть надо уже растить достойного преемника. А не так, что ушел лидер, как это бывает в иных, даже крепких хозяйствах, — всё упало.

Преемственность трудовых поколений начинается со школы. Хозяйство платит стипендии отличникам, победителям олимпиад, спортсменам. А как иначе: они ведь прославляют не только сновскую, но и несвижскую, минскую землю. Отчасти о социальной сфере уже говорил. Добавлю лишь, что у нас в деревнях свои фирменные магазины. И ассортимент в них такой, как у «горожан», — все у нас так называют жителей Снова.

Особый показатель стабильности и комфорта сельской жизни: молодежь пошла работать на фермы. Хотя там почти круглосуточный режим, всё по звонку, но стабильная высокая зарплата, условия труда, отдыха делают свое дело.

— Николай Вячеславович, несколько созывов подряд вы были членом Совета Республики, участвовали в важнейших государственных мероприятиях, лично встречались с Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко — здесь, на земле «Снова», в зале Парламента, на других площадках. Глава государства когда-то назвал «Снов» образцовым хозяйством. Это ведь ко многому обязывает, во-первых. А во-вторых, позволяет всегда держать форму — активного политика, рачительного хозяйственника, мудрого человека, к мыслям которого прислушиваются…

— Президент трижды посещал наш агрокомбинат. Каждая встреча с Александром Григорьевичем на этой земле давала максимум пищи для размышлений, принятия решений, вдохновляла меня и коллектив. Это отдельные знаковые страницы истории и современности «Снова»! Самое главное мое впечатление: Президент искренне и неустанно заботится о людях, особенно о нас — крестьянах! Это и понятно: он сам родом из деревни, знает все наши проблемы и резервы. И никогда не откажет в помощи — локальной, разовой и на уровне государства, если убедится, что в ней нуждаются. А иногда и просто словом поддержит, подбодрит. Меня приглашали и на другие площадки для встречи с Главой государства, я участвовал в дискуссиях, задавал ему вопросы. И всегда получал исчерпывающие ответы! Не только, конечно, по агрокомбинату, в целом по отрасли сельского хозяйства. Для меня как руководителя Республиканского агропромышленного союза «БелАПС» это всегда важно и огромное подспорье.

— Большое спасибо, уважаемый Николай Вячеславович, за интересный разговор!

Сергей МИХОВИЧ,

«СБ. Беларусь сегодня».