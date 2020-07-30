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Хлеборобы СПК «Маяк-Заполье» удостоены высоких профсоюзных наград

31.07.2020 — Сельское хозяйство | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В четверг, 30 июля, почетными гостями Кореличчины стали заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Владимир Талайко и заместитель председателя Гродненской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Марина Арцыман. С приятной миссией наградить одних из лучших хлеборобов кореличской земли они посетили СПК «Маяк-Заполье».

Как известно, во время жатвы каждая минута на вес золота. Поэтому церемония награждения прошла на хлебной ниве «Маяка». В ней приняли участие первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Анатолий Коршун, председатель СПК «Маяк-Заполье» Виктор Маковик, заместитель председателя по идеологической работе Ольга Григорович и председатель райкома профсоюза работников АПК Ирина Пеньковская.

Хлеборобы СПК «Маяк-Заполье» удостоены высоких профсоюзных наград

Хлеборобы СПК «Маяк-Заполье» удостоены высоких профсоюзных наград

— Сегодня мне очень приятно находиться на Кореличчине, — поделился Владимир Талайко. — Труд в сельскохозяйственной отрасли всегда был самым почетным и достойным уважения. Людей, работающих в этой отрасли, уважительно называют кормильцами, потому что результатами вашего труда пользуется каждая семья, каждый человек. Спасибо Вам за самоотверженность, трудолюбие, верность избранной профессии и ответственность.

Хлеборобы СПК «Маяк-Заполье» удостоены высоких профсоюзных наград

-Во время уборочной страды важен труд каждого: и комбайнеров, и водителей на отвозке зерна, и работников зерносушильных комплексов, — отметила Мирана Арцыман. — Примите слова благодарности за вашу нелегкую работу, которая так важна.

Хлеборобы СПК «Маяк-Заполье» удостоены высоких профсоюзных наград

Высоких профсоюзных наград удостоены ответственные и добросовестные труженники «Маяка». Благодарностью Белорусского профсоюза работников АПК и денежными премиями награжден экипаж в составе Николая Мазура и Сергея Рабко. Благодарность Гродненской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК и денежная премия вручены водителю Виктору Борило.

Хлеборобы СПК «Маяк-Заполье» удостоены высоких профсоюзных наград

Хлеборобы СПК «Маяк-Заполье» удостоены высоких профсоюзных наград

Хлеборобы СПК «Маяк-Заполье» удостоены высоких профсоюзных наград

Церемония награждения прошла на позитивной ноте. А по-другому и быть не могло. Ведь увесистые колосья маяковской хлебной нивы так и радовали глаз. И в этом году СПК «Маяк-Заполье» подтверждает звание «житницы» района. На вечер 30 июля хлеборобы хозяйства обмолотили 818 га. Общий намолот составляет 6469 тонн при урожайности 79,1 ц/га, которая является лучшей на Кореличчине. Личный вклад экипажа «Полесья» Николая Мазура и Сергея Рабко в каравай СПК «Маяк-Заполье» — 802,8 тонны. Водитель Виктор Борило перевез 452,3 тонны зерна.

Хлеборобы СПК «Маяк-Заполье» удостоены высоких профсоюзных наград

— Профсоюзы стараются наградить не только передовиков в том или ином виде работ, — отметила Ирина Пеньковская. — Добросовестные труженики, которым можно доверить любую работу и быть уверенным, что они с ней справятся, должны поощряться. Труженики СПК «Маяк-Заполья», которые сегодня удостоены наград, именно такие — добросовестные, старательные и трудолюбивые.

Оксана ЯНУШ

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В четверг, 30 июля, почетными гостями Кореличчины стали заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Владимир...
 
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