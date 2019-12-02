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Суд вернул осужденному врачу, академику Белецкому арестованные деньги - более 550 тысяч долларов

03.12.2019 10:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Минский городской суд снова вернулся к уголовному делу ученого, академика, лауреата Госпремии, известного врача Александра Белецкого. Его признали виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорили к 7,5 года лишения свободы. Сейчас Александр Валентинович отбывает наказание в ИК-3 (Витьба).


Александр Белецкий во время суда в феврале 2019 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На процесс по делу Александра Белецкого пришли только его родные, осужденного в Минск не доставляли. Как оказалось, академик обратился в суд с заявлением отменить конфискацию. На его имущество был наложен арест, но в доход государства еще ничего не обращалось.

«В связи со вступлением в силу закона РБ от 19 июля 2019 года прошу прекратить исполнение приговора в части конфискации имущества и освободить меня от дополнительного наказания», — зачитывает судья Валентина Зенькевич заявление Белецкого.

Этим летом были внесены изменения в Уголовный кодекс: исключено дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Поэтому приговор нужно привести в соответствие с новым законом. Заявление Александра Белецкого поддержала его адвокат Мария Северин, прокурор Александр Король не стал возражать против отмены конфискации имущества. Суд удалился в совещательную комнату, после огласил решение: освободить осужденного Белецкого от конфискации.

— В связи с исключением ст. 61 из УК лица, осужденные к дополнительному наказанию в виде конфискации имущества, подлежат освобождению от данного вида наказания, если оно не исполнено. (…) С учетом установленных по делу обстоятельств Белецкий подлежит освобождению от назначенного дополнительного наказания в виде конфискации имущества, — зачитывает решение судья Валентина Зенькевич. — Следует отменить арест наложенный на имущество осужденного.

В решении перечислено все, что вернут врачу: две памятные монеты чемпионата мира по хоккею 2014 года; памятную монету святителя Николая чудотворца; деревянную коробку с блюдцем, подстаканником и ложкой; более 125 тысяч долларов на счетах в банках; авто BMW X3; гараж и квартиру в Минске; здание в Ратомке; парковочное место; 65 тысяч евро; 354 600 долларов; облигации на сумму в 15 тысяч долларов; iPhone.

Напомним, в феврале 2019 года Минский городской суд признал ученого, академика, лауреата Госпремии, известного врача Александра Белецкого виновным в получении взяток. Сам фигурант не отрицал: он действительно получил 4 тысячи евро и 3 тысячи долларов, но воспринимал их как подарок, а не взятку. Часть денег Белецкий потратил на конгресс в Барселоне, где в состав белорусской делегации входило 12 человек.

Наручники на врача надели прямо в зале суда, он получил одно из самых суровых наказаний по «делу медиков» — 7,5 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Во время процесса академик объяснил, откуда у него столько денег: эти суммы ему давали состоятельные друзья, и это не было связано с профессиональной деятельностью.

31 мая приговор был обжалован в Верховном суде. Адвокаты Белецкого просили обратить внимание судебную коллегию по уголовным делам на «безупречные характеристики» Александра Валентиновича, на то, что он академик, заслуженный деятель, имеет госнаграду. Адвокат Сергей Буякевич напомнил: для осужденных за коррупцию не предусмотрена амнистия, после подписания нового декрета президента они не могут больше рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

— Это возлагает на правоохранительные органы и суды особую ответственность за соблюдение норм уголовно-процессуального законодательства. Цена ошибки возрастает пропорционально назначенному наказанию. За каждым приговором стоит судьба человека, судьба его близких, семьи. Прошу приговор отменить, Белецкого из-под стражи освободить, — обращался к судебной коллегии по уголовным делам защитник Буякевич.

Выслушав все стороны, коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

— Теперь ищите, у кого лечиться, или собирайте деньги на лечение за границей, — так коротко родные осужденного прокомментировали решение суда.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Минский городской суд снова вернулся к уголовному делу ученого, академика, лауреата Госпремии, известного врача Александра Белецкого. Его признали...
 
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