История одной фотографии. Нашли парней с известного в 90-е снимка и узнали, как сложилась их жизнь

Источник материала: Tut.by

В 1992 году известный белорусский фотограф Сергей Брушко возле дворца культуры Минского автомобильного завода сфотографировал компанию подростков со скейтами. Через 27 лет мы нашли этих ребят: сейчас им почти 40 лет, у каждого — дети, работа. Кто эти юноши на легендарной фотографии и как сложилась их жизнь?



Слева направо: Сергей Кулинич, Кирилл Овсянников (позади на фото 1992 года), Евгений Миронов (самый высокий), Василий Рымик и Максим Максимович. Так ребята выглядели в 1992 и 2019 годах

Как оказались на легендарной фотографии

Фотографию подростков со скейтами в 1992 году опубликовали в газете «Чырвоная змена». В 2019-м году проходила выставка и вышла книга с фотографиями того самого фотографа Сергея Брушко. Среди них был и снимок подростков со скейтами. Только сейчас, через 27 лет, ребята увидели это фото — им его прислали одноклассники. Не все узнали себя сразу.

Мы сидим в пиццерии недалеко от дворца культуры Минского автомобильного завода — того места, где в 1992 году подростков и сфотографировали. Рядом со мной четыре симпатичных парня: Сергей Кулинич, Евгений Миронов, Василий Рымик и Максим Максимович. Они рассматривают фото и вспоминают прошлое. В то время, когда их заснял фотограф, им было по 12 лет, сейчас — 39. Тогда они были одноклассниками, сейчас у каждого свои заботы, своя жизнь.





На фото есть еще один парень — светловолосый Кирилл Овсянников. Он стоит позади всех. В конце 90-х парень погиб. Его школьные друзья говорят, что не знают, что это было — убийство, самоубийство или случайность. Но Кирилл, по их словам, был самым толковым из пятерки: умным, спокойным, отзывчивым. Бывало, что во время контрольной он сначала решал вариант заданий соседу по парте, а затем уже и себе, и даже не успевал его дорешать. Ребята, что он скейтами увлекался не так сильно, как они. А они уж точно катались лучше всех в своем районе.

Ребята выросли в микрорайоне Сосны в Минске, там, где соседствуют воинская часть и институт энергетических и ядерных исследований. Рампы и каскады для катаний строили себе сами. Главным в этом деле был Вася Рымик. Правда, одну из рамп, которую он построил в лесу, разобрал прапорщик из воинской части.





Кататься на скейтах ребята ездили на Академию наук, к танку у Дома офицеров, в Троицкое предместье, на площадь Победы. В то время на площади их гоняли. Главное, было добраться до центра города, ведь Сосны находятся в семи километрах от МКАД, а там уже на скейте можно было доехать, куда угодно. Как они оказались в тот день 1992 года около ДК МАЗ, никто не помнит, но кататься туда они обычно не ездили, потому что покрытие там для этого не очень подходило.

По другим фотографиям из съемки фотографа Сергея Брушко, которые нашел его сын, фотограф Дмитрий Брушко, видно, что у дворца тогда были все мальчики из класса ребят и их классный руководитель. Предположительно, их попросили помочь разгрузить ящики с гуманитарной помощью. Это был 6-й класс, и тогда им руководил учитель истории Сергей Анатольевич Бурдов. Его школьники между собой называли Пушкиным, внешне он был похож на поэта. Сегодня такого учителя считали бы в школе неформалом, видимо, он таким был и в те времена.





— Помню, что он разрешил нам по пятницам ходить не в школьной форме, а в том, в чем мы хотим. И мы ходили — и в джинсах, и в спортивных костюмах, поверх которых повязывали пионерский галстук. Хотя он по поводу спортивной формы и галстука говорил, что это уже слишком. Тогда был развал Советского союза, школьная форма уходила, да и купить ее уже было сложно, девочки ходили в таких коротких школьных платьях, что даже белье было видно. От школьных пиджаков мы отрезали рукава, писали на спинах свои клички, пришивали звездочки с погонов, какие-то клепки, — вспоминают ребята то время.

Как они попали на легендарное фото? Говорят, что в тот день они были внутри ДК МАЗ, прибежал один из них и сказал, что там на улице всех фотографирует корреспондент. И они сами вышли к нему на крыльцо фотографироваться.

О чем мечтали в юности

Это фото — символ эпохи. На снимке у Максима и Сергея — похожие турецкие свитера boys, в которых тогда ходили буквально все. Обуты парни в лидские кроссовки. Еще одним признаком того времени были кепки с надписью USA. У Сергея была именно такая. У некоторых на фото в кепках сломан козырек — было принято проверять настоящий ли он, сгибая. Если не ломался, то настоящий. Несложно понять, почему козырьки у ребят ломались.

На кепке Максима (на фото крайний справа) написано «Вжик». Это его кличка. Он был в компании самым маленьким по росту. В то время очень популярны были два диснеевских мультика — «Чип и Дейл» и «Утиные истории» со Скруджем Макдаком. Вжик один из героев «Чипа и Дейла».

Почти все тогда ходили в джинсах-мальвинах, их так называли потому их делали на фирме «Mawin», и это слово было вышито на заднем кармане. Такие джинсы были голубой мечтой советских подростков.



Слева направо: Сергей Кулинич, Кирилл Овсянников (позади), Евгений Миронов (самый высокий), Василий Рымик и Максим Максимович. Фото 1992 года.

В то время также было очень модно кататься на скейтах, как раз в прокат вышел американский фильм о тинейджере-скейтбордисте «Достигая невозможного».

— Это был самый крутой фильм в то время. Мы катались на скейтах на Академии наук и ходили в кинотеатр «Октябрь». Я его смотрел раз пять! — вспоминает Максим.

В то время было сложно купить скейт, помимо денег на него нужно было достать и купоны. Поэтому парни всей компанией ходили по своему микрорайону и собирали эти купоны. У Максима скейт вообще был самодельным. На Академии наук, куда съезжались скейтбордисты со всего города, были умельцы, которые смогли его собрать.

Сейчас парням по 39 лет, и скейтами они больше не увлекаются. У троих скейты не сохранились, а Василий свой подарил крестнику.

Какими были в школе

Из пятерых ребят на фото лучше всех учился Кирилл Овсянников, затем в рейтинге шел Евгений Миронов. Сначала ребята были одноклассниками, но после седьмого класса их расформировали по уровню знаний. Евгений и Кирилл оказались среди отличников, а Максим, Василий и Сергей — среди тех, кто учился похуже.





— Я в школе очень сильно с учителями огрызался, был дерзкий, мог и матом обложить. У нас была учительница белорусского языка, и я не мог просто сидеть на ее уроках. Как-то за один урок она мне поставила семь двоек. Наш классный постоянно такие ситуации разруливал. Мне ставили тройки просто за то, что я на уроке спокойно сижу. Помню, как мы в школе под партой даже курили. Нас выгоняли из класса, жаловались классному, вызывали на педсовет. Даже в пионеры нас приняли самыми последними, потому что первыми туда принимали тех, кто хорошо учился и был дисциплинированным, — вспоминает Василий.





Ребята сегодня не понимают, как учителя их терпели, удивляются и восхищаются их выдержке и закалке. Вспоминая громкую историю с учительницей в Гомеле, говорят, что несмотря ни на что их учителя так не поступали. А их класс был не подарок, его даже называли «9 „В“ — не шутка».

— А я в 9 классе хорошо учился, — рассказывает Максим. — Я чуть на второй год не остался в седьмом, после этого мама заставила меня за выходные выучить математику — все то, что я не выучил за семь лет.

Кем стали спустя 27 лет





Максим Максимович

Максим Максимович после школы учился в машиностроительном колледже, а затем на заочном в Смоленском негосударственном институте бизнеса и предпринимательства. Работал на заправке и от простого оператора дорос до исполняющего обязанности директора. Сейчас он трудится в частной компании и доставляет спиртное в питейные заведения Минска. Он женат и воспитывает двух дочерей.





Василий Рымик

Василий Рымик учился в ПТУ № 148, где получил специальность столяра, станочника-краснодеревщика.

— Я со школьных занятий на трудах любил заниматься деревом. В итоге училище закончил почти с красным дипломом — у меня были повышенные разряды, — вспоминает Василий.

Затем он 12 лет работал на МАЗе и там получил профессию деревомодельщика (специалист, который создает деревянные модели для литья). Василий работал столяром в частных фирмах, сейчас делает деревянные лестницы, мебель, скамейки. Он женат и воспитывает дочь.





Евгений Миронов

Евгений Миронов после школы учился в Минском высшем техническом училище № 1, затем год проработал на Минском заводе колесных тягачей оператором станков. Уже после этого пошел учиться в БНТУ по специальности «экономика, управление на предприятии». Сейчас работает в компании, которая занимается промышленным оборудованием, ездит в командировки в Россию. Женат, воспитывает двоих детей.





Сергей Кулинич

Сергей Кулинич тоже учился в Минском высшем техническом училище № 1 в одной группе с Евгением, после этого закончил частный Минский инновационный университет по специальности «правоведение», и еще заочно учился в индустриальном колледже в Санкт-Петербурге. Сейчас работает в строительстве и занимается фасадами, окнами и лифтами. Сергей был женат, у него есть сын.





…Нам повезло застать всех ребят в один день в Минске, Евгений только вернулся из командировки. Некоторые из них не видели друг друга десять лет, и были рады такой внезапной встрече.

— Знаете, я на той фотографии всех сразу узнал, кроме себя. Присмотрелся, а это я, — говорит Максим. — Столько лет прошло! Не верится!