Тепло и серо. Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

Теплый декабрь продолжается — в Могилеве на неделе стабильный «плюс». Правда, всю неделю будет пасмурно. А в выходные pogoda.by обещает небольшой мороз, но это пока не точно.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 9 декабря, будет пасмурно и +4 °С.

Во вторник — до +5 °С, пасмурно.

В среду, 11 декабря, немного похолодает — +1…+3 °С. Но будет по-прежнему пасмурно.

В четверг температура воздуха не изменится, но поднимется порывистый ветер.

В пятницу, 13 декабря, будет −1…+2 °С, ветрено. Ожидается мокрый снег.

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