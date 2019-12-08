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Тепло и серо. Погода в Могилеве на неделю
09.12.2019 08:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теплый декабрь продолжается — в Могилеве на неделе стабильный «плюс». Правда, всю неделю будет пасмурно. А в выходные
Сегодня, 9 декабря, будет пасмурно и +4 °С.
Во вторник — до +5 °С, пасмурно.
В среду, 11 декабря, немного похолодает — +1…+3 °С. Но будет по-прежнему пасмурно.
В четверг температура воздуха не изменится, но поднимется порывистый ветер.
В пятницу, 13 декабря, будет −1…+2 °С, ветрено. Ожидается мокрый снег.
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А в выходные прогнозируют мороз и метель.
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