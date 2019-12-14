Можно ли очистить сосуды и чем опасен холестерин? На вопросы ответит сосудистый хирург

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Как сохранить здоровье сосудов» пройдет 17 декабря, с 14.30 до 16.00, на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY.

Кислород и питательные вещества органам и тканям доставляют кровеносные сосуды. От их повреждения во многом зависит тяжесть болезни и развитие серьезных осложнений. Кто находится в группе риска? Как определить, что сосудам нужна помощь? Какие заболевания провоцируют сбои в работе сосудистой системы? Можно ли очистить сосуды и помогают ли в этом народные средства? Что значит «эластичность» сосудов? Почему так опасен холестерин?

О симптомах и профилактике, причинах и методах лечения заболеваний сосудов ответит главный внештатный сосудистый хирург Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующий отделением сосудистой хирургии 4-й ГКБ Минска им. Н.Е. Савченко, к. м. н. Иван Петрович Климчук.

Вопросы можно присылать заранее на info@24health.by или оставлять на форуме под этой заметкой.