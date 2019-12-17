Дойти до каждого. На деревенской улице собрали сельчан, чтобы еще раз напомнить о пожарной безопасности

Источник материала: Радзiма





Оповестили, пригласили, напомнили правила безопасности, показали видеофильм, рассказали, где и сколько людей спас автономный пожарный извещатель… В деревне Подзамше Хвастовичского сельсовета 10 декабря прошел сельский сход. Председатель сельисполкома Галина Лесун и староста деревни Галина Касько позвали жителей, пригласили сотрудников Глусского РОЧС и прямо на деревенской улице устроили ликбез по правилам пользования печками и электроприборами.

Первый заместитель начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям Павел Гребеньков рассказал, сколько и из-за чего случилось в районе и области пожаров, сколько человек погибло или пострадало.

Особое внимание Павел Гребеньков уделил безопасности детей, тому, как важно ни на минуту не оставлять их без присмотра. Скоро зимние каникулы, и родители и бабушки с дедушками должны смотреть в оба: ведь ко всем потенциальным опасностям (огню, бытовой химии, окнам) теперь еще добавился тонкий лед.

Председатель Хвастовичского сельисполкома Галина Лесун рассказала, что перед тем, как собрать людей на сход, вместе с сотрудником РОЧС Максимом Гуриным они прошли по домам, проверили, как жители Подзамши соблюдают требования пожарной безопасности.

Потом, на сходе, закрепили информацию, пообщались. Очень впечатлил людей фильм. Кстати, его пожарные показали прямо в гараже одного из жителей. «Мы увидели, что людям такая встреча не только оказалась полезной, но и понравилась, — говорит Галина Лесун. — Поэтому подобные сходы будем проводить и в других деревнях сельсовета. Ведь причин, по которым может произойти пожар, — много, а жизнь у человека одна. Ее надо беречь и ценить, в том числе соблюдая простые правила пожарной безопасности».

Ирина ГРОМЫКО

Фото предоставлено Хвастовичским сельисполкомом