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В Минске появилось граффити с целующимися Лукашенко и Путиным

21.12.2019 21:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изображение президентов Беларуси и России появилось на стене возле велодорожки, которая проходит вдоль Свислочи недалеко от минской ТЭЦ-2 на улице Индустриальной, сообщают naviny.by.


Фото: naviny.by

Граффити с Лукашенко и Путиным сопровождается надписью «Господи! Помоги мне выжить в этой смертной любви». Его появление совпало с уличными акциями протеста против интеграции Беларуси и России, которые проходят в Минске и других городах страны.

Это изображение – явная отсылка к одному из самых известных граффити в мире: «Братский поцелуй». Изображение поцелуя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера авторства Дмитрия Врубеля было размещено на фрагменте Берлинской стены.

 
Теги: Минск
 
 
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Изображение президентов Беларуси и России появилось на стене возле велодорожки, которая проходит вдоль Свислочи недалеко от минской ТЭЦ-2 на улице Индустриальной,...
 
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