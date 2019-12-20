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В Минске появилось граффити с целующимися Лукашенко и Путиным
21.12.2019 21:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Изображение президентов Беларуси и России появилось на стене возле велодорожки, которая проходит вдоль Свислочи недалеко от минской ТЭЦ-2 на улице Индустриальной, сообщают
Граффити с Лукашенко и Путиным сопровождается надписью «Господи! Помоги мне выжить в этой смертной любви». Его появление совпало с
Это изображение – явная отсылка к одному из самых известных граффити в мире: «Братский поцелуй». Изображение поцелуя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера авторства Дмитрия Врубеля было размещено на фрагменте Берлинской стены.
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Изображение президентов Беларуси и России появилось на стене возле велодорожки, которая проходит вдоль Свислочи недалеко от минской ТЭЦ-2 на улице Индустриальной,...
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