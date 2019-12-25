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В Минске на Рождество зацвели анютины глазки
25.12.2019 22:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Необычное природное явление — цветение анютиных глазок зимой, попало в объектив корреспондента
Цветы семейства фиалковых обычно распускаются в конце весны, когда земля достаточно прогрета. Аномально теплый декабрь 2019 года внес свои коррективы, и теперь увидеть лепестки фиолетовых и желтых фиалок в ботаническом саду Минска можно в преддверии Нового года.
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Аномально теплый декабрь 2019 года внес свои коррективы, и теперь увидеть лепестки фиолетовых и желтых фиалок в ботаническом саду Минска можно в преддверии Нового...
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