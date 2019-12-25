В Минске на Рождество зацвели анютины глазки

Источник материала: Tut.by

Необычное природное явление — цветение анютиных глазок зимой, попало в объектив корреспондента агентства «Минск-Новости» .



Фото: Валерия Иванова, «Минск-Новости»

Цветы семейства фиалковых обычно распускаются в конце весны, когда земля достаточно прогрета. Аномально теплый декабрь 2019 года внес свои коррективы, и теперь увидеть лепестки фиолетовых и желтых фиалок в ботаническом саду Минска можно в преддверии Нового года.

Ранее мы сообщали , что аномально теплая погода на Гомельщине стала причиной редкого природного явления — в Мозыре в конце декабря зацветают садовые растения. В Минской области на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны, в огороде появилась зелень, а на кустах — почки.