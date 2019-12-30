Новогоднее поздравление от губернатора Могилевской области Леонида Зайца

Источник материала: Кировец



Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц сегодня, в канун Нового года, побывал в д.Борки Кировского района. Цель приезда – поздравить с наступающими праздниками жительницу деревни Марию Васильевну Шпаковскую, одну из немногих, кому удалось чудом уцелеть во время карательной операции фашистов 15 июня 1942 года, когда враги уничтожители более двух тысяч мирных жителей. В данный момент Мария Васильевна – единственный очевидец той страшной трагедии.





С подарками и поздравлениями также приехали председатель областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, заместитель председателя облисполкома Валерий Малашко, председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый и председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова.

Крепкого здоровья, удачи, неиссякаемых жизненных сил и хорошего настроения пожелали гости Марии Васильевне. Хозяйка поделилась с присутствующими воспоминаниями, рассказала о нелегкой жизни в военные годы, затронула тему воспитания молодого поколения. Леонид Заяц, в свою отметил, что в 2020 году планируется завершение строительства мемориала «Памяти сожженных деревень Могилевской области в д.Борки» и благоустройство территории деревни. Это событие будет приурочено к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Фото Максима МИКЕШИНА.