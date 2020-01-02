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В Витебске к Новому году зазеленела сирень
03.01.2020 18:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В витебском парке Мазурино горожанин во время прогулки 3 января заметил молодые зеленые побеги на кусте сирени. Фото
В этом году зима в Беларуси выдалась аномально теплой. Так, в декабре в ботаническом саду в Минске
В Березинском заповеднике в начале зимы
Из-за теплой погоды перепутали поры года растения в саду у жителя Мозыря в Гомельской области: здесь в конце декабря
В Вилейке Минской области в конце первого зимнего месяца на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны, в огороде появилась зелень, а на кустах — почки.
В Витебске на вербе в декабре
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В витебском парке Мазурино горожанин во время прогулки 3 января заметил молодые зеленые побеги на кусте сирени.
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