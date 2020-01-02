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В Витебске к Новому году зазеленела сирень

03.01.2020 18:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В витебском парке Мазурино горожанин во время прогулки 3 января заметил молодые зеленые побеги на кусте сирени. Фото разместил телеграм-канал «Витебск на ладони».


Фото: телеграм-канал «Витебск на ладони»

В этом году зима в Беларуси выдалась аномально теплой. Так, в декабре в ботаническом саду в Минске цвели фиалки.

В Березинском заповеднике в начале зимы цвел первоцвет — перелеска благородная, или печеночница.

Из-за теплой погоды перепутали поры года растения в саду у жителя Мозыря в Гомельской области: здесь в конце декабря цвели айва, набухли почки на персиковом дереве, на других растениях появились листья.

В Вилейке Минской области в конце первого зимнего месяца на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны, в огороде появилась зелень, а на кустах — почки.

В Витебске на вербе в декабре появились «котики».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В витебском парке Мазурино горожанин во время прогулки 3 января заметил молодые зеленые побеги на кусте сирени.
 
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