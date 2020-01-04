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Поддержать и словом, и делом

05.01.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В Беларуси 5 января ежегодно отмечают профессиональный праздник работники социальной защиты. Установлен он Указом Президента Республики Беларусь в 1998 году. Люди, профессионально оказывающие помощь людям пожилого возраста, с ограниченными возможностями, одиноким и престарелым, несут важную миссию — помогают и словом, и делом. Ведь элементарная работа по дому иногда для этой категории граждан бывает не под силу.

Поддержать и словом, и делом

Социальный работник Татьяна Астапчик трудится в сфере социальной защиты относительно недавно, только второй год. Но уже за этот период времени зарекомендовала себя ответственным работником, добросовестно выполняющим свои обязанности. Всего у Татьяны на обслуживании девять человек, проживающих в разных уголках нашего райцентра — семь женщин, двое мужчин. Ко всем надо прийти с хорошим настроением. Приготовить еду, убрать в помещении, сходить за продуктами, поговорить и поддержать. Потому что иногда социальный работник становится той самой связующей ниточкой с внешним миром, когда по воле судьбы люди остаются прикованными к своим жилищам и не имеют возможности выйти. Тогда сотрудники социальной защиты выполняют ещё и важную социализирующую функцию.
Михаил Петрович Барановский, один из подопечных нашей собеседницы, отзывается о Татьяне только положительно. «Очень ответственная, трудолюбивая, аккуратная, помогает по дому основательно. Вообще труд социальных работников неоценим, — делится Михаил Петрович. — За символическую плату пенсионеру оказывается широкий спектр услуг в бытовом плане. Ведь не каждому пожилому человеку это под силу. Необходимая и уважаемая профессия».
На посещение обслуживаемых одиноко проживающих граждан отводится 1 час 50 минут (если квартира), 2 часа 40 минут (частное домовладение, семья).
Где-то требуется больше времени, и в любом случае Татьяна не считается с личным временем, надо, задерживается, чтобы все выполнить. В частных домах требуется и воды принести, и помочь печки растопить. Приготовление пищи также входит в перечень обязанностей работника Территориального центра социального обслуживания населения.
Тут уж, что называется, кому что нравится. Учитываются предпочтения и вкусы каждого подопечного, нареканий с их стороны никогда не возникало. Руководство также положительно оценивает работу своего сотрудника, ведь некоторые из обслуживаемых граждан просили, чтобы именно Татьяна занималась их хозяйством. Значит, пользуется работник уважением и авторитетом, а это ценно. Каждый день спешит социальный работник Татьяна Астапчик по знакомым адресам, где её уже с нетерпением ждут, волнуются и готовятся к встрече как с родным человеком.
«Мне моя работа очень нравится, — рассказывает Татьяна. — Привыкла к рабочему режиму, не сетую, когда приходится завершать начатые дела в личное время. Для меня главное — чтобы мои подопечные были довольны».

Скромная, ответственная и внимательная, Татьяна Астапчик пользуется заслуженным уважением и доверием со стороны пожилых граждан. А это важно, ведь работа социального работника — это ответственность не только перед ними, но и перед самим собой.
С праздником, уважаемые работники социальной защиты! Здоровья, оптимизма, хорошего настроения каждый день, благополучия!

Наталия ШИРКО.

 

 
 
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В Беларуси 5 января ежегодно отмечают профессиональный праздник работники социальной защиты. Установлен он Указом Президента Республики Беларусь в 1998 году.
 
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