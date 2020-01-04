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В Могилеве с аукциона продают ресторан-«корабль» на берегу озера. Стартовая цена вас удивит
05.01.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на торги выставили ресторан «Санта Мария». На сайте госкомитета по имуществу
Ресторан «Санта Мария» находится на берегу Гребеневского водохранилища, которое называют Святым озером. По форме здание напоминает корабль, и это единственное в Могилеве сооружение подобной нестандартной архитектуры.
Ресторан принадлежит ОАО «Универмаг «Центральный». И некоторое время назад это было популярное место для проведения банкетов.
— Мы занимаемся и развиваем свое основное направление — розничную торговлю. Потому посчитали логичным продать ресторан, — рассказал TUT.BY директор универмага «Центральный» Вардгес Амбарцумян.
По словам директора универмага, общепит — сфера, которой нужно уделять отдельное внимание, иначе этот бизнес будет приносить убытки. Он видит, что ресторан может стать частью чьего-то семейного бизнеса или сетевика в этой сфере.
В объявлении о продаже указано, что площадь ресторана — 386,5 м2. Здание двухэтажное, каменное, с двумя ограждениями, двумя воротами, огражденной мусорной площадкой, навесом, складом замороженных продуктов, складом инвентаря, двумя мощениями.
Торги назначены на 21 января.
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Владелец ресторана, универмаг «Центральный», решил развивать свою основную деятельность.
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