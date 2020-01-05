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«Каждые 5 минут стимулятор бьет меня током». История 18-летней Лизы, которая борется с эпилепсией

06.01.2020 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 15 лет у Лизы на глазах умер лучший друг. Совсем скоро на нервной почве у девушки случился первый приступ эпилепсии. Годы борьбы, операция, но… диагноз все еще с Лизой. Это история о человеке, который из-за болезни потерял многое, даже друзей, но не себя. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

 
 
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