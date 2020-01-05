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Минтруда рассказало о бонусах отложенного выхода на пенсию

06.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал, какие бонусы получит работник за отложенный выход на пенсию, сообщает БЕЛТА.

Минтруда рассказало о бонусах отложенного выхода на пенсию

По словам Валерия Ковалькова, законодательно предусмотрена возможность отказаться от получения пенсии на период работы. В таком случае ее размер за каждые два месяца увеличивается на 1% заработка, принятого для исчисления.

В пример он привел пенсионные выплаты для мужчины с 30 годами трудового стажа и средней по стране заработной платой. В стандартной ситуации размер пенсии составляет Br368, а если на 5 лет отказаться от выплат — Br706.

«То есть пенсия увеличится в 1,9 раза, прибавка существенная, — сказал Валерий Ковальков. — В среднем мужчина получает пенсию 16 лет, а женщина — 26 лет. Этот пятилетний период в общем периоде получения пенсии не такой значительный».

Также он напомнил, что с 1 января еще на полгода увеличился пенсионный возраст: 62 года для мужчин, 57 лет — для женщин. Обязательным условием для назначения пенсии по возрасту является наличие страхового стажа (с уплатой взносов в Фонд социальной защиты населения) не менее 17,5 лет. Для отдельных категорий граждан — многодетные матери, дети-инвалиды, родители детей-инвалидов и др. — страховой стаж составляет 5 лет. Также льготы есть для тех, кто длительное время ухаживал за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал, какие бонусы получит работник
 
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