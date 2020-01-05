Минтруда рассказало о бонусах отложенного выхода на пенсию

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Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал, какие бонусы получит работник за отложенный выход на пенсию, сообщает БЕЛТА.





По словам Валерия Ковалькова, законодательно предусмотрена возможность отказаться от получения пенсии на период работы. В таком случае ее размер за каждые два месяца увеличивается на 1% заработка, принятого для исчисления.

В пример он привел пенсионные выплаты для мужчины с 30 годами трудового стажа и средней по стране заработной платой. В стандартной ситуации размер пенсии составляет Br368, а если на 5 лет отказаться от выплат — Br706.

«То есть пенсия увеличится в 1,9 раза, прибавка существенная, — сказал Валерий Ковальков. — В среднем мужчина получает пенсию 16 лет, а женщина — 26 лет. Этот пятилетний период в общем периоде получения пенсии не такой значительный».

Также он напомнил, что с 1 января еще на полгода увеличился пенсионный возраст: 62 года для мужчин, 57 лет — для женщин. Обязательным условием для назначения пенсии по возрасту является наличие страхового стажа (с уплатой взносов в Фонд социальной защиты населения) не менее 17,5 лет. Для отдельных категорий граждан — многодетные матери, дети-инвалиды, родители детей-инвалидов и др. — страховой стаж составляет 5 лет. Также льготы есть для тех, кто длительное время ухаживал за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Источник: БелТА