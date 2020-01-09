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Гомельский блогер Сергей Тихановский осужден еще на 15 суток

10.01.2020 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видеоблогера YouTube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского 10 января суд в Гомеле приговорил к новому административному аресту на 15 суток за участие в несанкционированном митинге в Минске в декабре.

К новому сроку Сергей Тихановский приговорен за день до предполагаемого освобождения после предыдущего 15-суточного ареста. Ранее Тихановский был осужден за участие в несанкционированном митинге в Минске и должен был выйти на свободу 11 января.

Основанием для нового административного протокола послужили показания свидетелей — сотрудников столичной милиции. Они утверждают, что 20 декабря Тихановский активно участвовал в несанкционированном митинге в Минске против интеграции Беларуси и России, размахивал флагом и выкрикивал «Жыве Беларусь!».

Блогер в суде заявил, что показания милиционеров написаны «под копирку» — точно такие обвинения звучали на предыдущем процессе.

Тихановский объяснил, что приезжал в Минск, чтобы снять видео на митинге за независимость Беларуси, и не принимал активного участия в мероприятии. В подтверждение этих слов гомельчанин продемонстрировал свой видеоблог. На ролике видно, как на протяжении всего митинга Тихановский ведет съемку, задает вопросы участникам, но не размахивает флагом и не выкрикивает лозунги.

Однако судья признал блогера виновным в активном участии в несанкционированном митинге и наказал максимальным сроком административного ареста.

Таким образом, Тихановский будет находиться в ИВС 30 суток подряд. Гомельчанин считает, что таким образом власти ему мстят за то, что он «показывает правду, которой нет на государственных телеканалах».

Напомним, сегодня Павлу Северинцу, вышедшему утром с Окрестина, суд Советского района Минска дал еще 30 суток ареста за акции против интеграции, прошедшие в Минске 20 и 21 декабря прошлого года.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Видеоблогера Сергея Тихановского 10 января суд в Гомеле приговорил к новому административному аресту.
 
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