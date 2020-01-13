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Четверым калинковичанкам вручили орден Матери

14.01.2020 — Новости Общества | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Четверым калинковичанкам вручили орден Матери

В конце минувшего года Президент страны подписал Указ № 477 о награждении орденом Матери женщин из Гомельской и Гродненской областей, которые родили и воспитали пять и более детей.

Среди отмеченных высокой государственной наградой и четыре жительницы нашего района. Орден Матери им сегодня, 13 января, вручил в торжественной обстановке председатель райисполкома Сергей Гвоздь.

Четверым калинковичанкам вручили орден Матери

Наталья Баштык

Награды вручены Наталье Баштык, продавцу торговой компании «Белмаркет», в семье которой воспитывается пятеро несовершеннолетних детей.

Четверым калинковичанкам вручили орден Матери

Ольга Дулуб

Орден Матери вручен также Ольге Дулуб, домохозяйке, в семье которой воспитывается шестеро несовершеннолетних детей.

Четверым калинковичанкам вручили орден Матери

Юлия Кадовба

Высокой награды удостоена также животновод СПК «Дружба-Автюки» Юлия Кадовба, родившая и воспитывающая шестерых детей.

Четверым калинковичанкам вручили орден Матери

Олеся Пятаченко

Орден Матери также вручен Олесе Пятаченко, воспитателю Юровичского детсада-СШ, в семье которой подрастает пятеро детей.

От имени районного исполнительного комитета Сергей Гвоздь поздравил женщин с наградой и поблагодарил за трудную и ответственную, но при этом высокую и благородную миссию материнства, без которой не было бы жизни на земле.

Александр Веко.

Фото Николая Борисенко.

 

 
 
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В конце минувшего года Президент страны подписал Указ № 477 о награждении орденом Матери женщин из Гомельской и Гродненской областей,
 
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