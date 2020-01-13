Артём и Ксения — самые популярные имена у глусских малышей в 2019 году

Источник материала: Радзiма

По данным отдела ЗАГС Глусского райисполкома, в 2019 году первый ребенок появился в 48 глусских семьях, второй малыш родился у 37 мам, третий — у 20, четвертый — у 4, пятый — у 3. В двух семьях родились шестой и седьмой ребенок.

Самое популярное имя, которое давали глусским мальчикам в 2019 году, — Артём (в 2018-м в лидерах был Максим, а в 2017-м — Матвей). Девочек чаще всего называли Ксениями (в 2018-м лидировало имя Ульяна, а в 2017-м — София), на втором месте — Анна и на третьем — София. Также родители давали своим малышам имена Сергей, Алексей, Дмитрий, Михаил, Владислав, Иван, Егор, Ульяна, Варвара, Ирина, Елена, Екатерина, Алёна, Дарья, Янина, Светлана, Анастасия. Среди привычных нам и когда-то популярных имен самыми редкими оказались Анатолий и Вера. Также называли глусских малышей старинными и очень редкими именами: девочек — Амелия, Ника, Аделина, Доминика, Оливия, Мишель, Лазарина, Элина, мальчиков — Макар, Герман, Филипп, Ян.

Как пояснила начальник отдела ЗАГС Анна Мартинович, в соответствии с Кодексом о браке и семье родители вправе давать ребенку любое имя, главное, оно не должно противоречить нормам общественной морали и национальным традициям. Выбирать имя для новорожденного надо ответственно — нужно подумать о его благозвучности, о гармоничном сочетании с отчеством и фамилией, о том, комфортно ли будет их ребенку с таким именем жить и не захочет ли он после 18 лет его сменить, ведь такие случаи тоже бывают. Так, в 2019 году в отдел ЗАГС Глусского райисполкома два человека подали заявления о смене имени — одному в этом было отказано, а второе заявление было удовлетворено. Как отмечает Анна Мартинович, каждое такое заявление тщательно изучается, для того, чтобы поменять имя, нужны обоснованные причины, а причина «мне мое имя не нравится, хочу его сменить» не считается веской.

О. ЯНУШЕВСКАЯ