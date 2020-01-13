ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Артём и Ксения — самые популярные имена у глусских малышей в 2019 году

14.01.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

По данным отдела ЗАГС Глусского райисполкома, в 2019 году первый ребенок появился в 48 глусских семьях, второй малыш родился у 37 мам, третий — у 20, четвертый — у 4, пятый — у 3. В двух семьях родились шестой и седьмой ребенок. 

Самое популярное имя, которое давали глусским мальчикам в 2019 году, — Артём (в 2018-м в лидерах был Максим, а в 2017-м — Матвей). Девочек чаще всего называли Ксениями (в 2018-м лидировало имя Ульяна, а в 2017-м — София), на втором месте — Анна и на третьем — София. Также родители давали своим малышам имена Сергей, Алексей, Дмитрий, Михаил, Владислав, Иван, Егор, Ульяна, Варвара, Ирина, Елена, Екатерина, Алёна, Дарья, Янина, Светлана, Анастасия. Среди привычных нам и когда-то популярных имен самыми редкими оказались Анатолий и Вера. Также называли глусских малышей старинными и очень редкими именами: девочек — Амелия, Ника, Аделина, Доминика, Оливия, Мишель, Лазарина, Элина, мальчиков — Макар, Герман, Филипп, Ян.

Как пояснила начальник отдела ЗАГС Анна Мартинович, в соответствии с Кодексом о браке и семье родители вправе давать ребенку любое имя, главное, оно не должно противоречить нормам общественной морали и национальным традициям. Выбирать имя для новорожденного надо ответственно — нужно подумать о его благозвучности, о гармоничном сочетании с отчеством и фамилией, о том, комфортно ли будет их ребенку с таким именем жить и не захочет ли он после 18 лет его сменить, ведь такие случаи тоже бывают. Так, в 2019 году в отдел ЗАГС Глусского райисполкома два человека подали заявления о смене имени — одному в этом было отказано, а второе заявление было удовлетворено. Как отмечает Анна Мартинович, каждое такое заявление тщательно изучается, для того, чтобы поменять имя, нужны обоснованные причины, а причина «мне мое имя не нравится, хочу его сменить» не считается веской.

О. ЯНУШЕВСКАЯ 

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным отдела ЗАГС Глусского райисполкома, в 2019 году первый ребенок появился в 48 глусских семьях, второй малыш родился у 37 мам, третий — у 20, четвертый — у 4,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Когда и где в Бресте пройдут богослужения на Крещение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика