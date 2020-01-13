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В Минске вынесли приговор двум сотрудникам МЧС - за взятки на 14 тысяч долларов

14.01.2020 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Московского района столицы вынес приговор двум сотрудникам МЧС, подполковнику и майору, по обвинению в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первый фигурант, подполковник, занимал должность первого запреда, а потом и начальника Московского РОЧС. Второй, в звании майора, был главным специалистом инспекции надзора и профилактики в том же райотделе.

Вместе с ними в суде оказался взяткодатель, директор коммерческой организации. Хотя из обвинения ясно, что деньги носил не он один.

Обоих сотрудников МЧС обвиняли в получении взяток за решение вопросов, связанных с ведением государственного пожарного надзора. А начальника — еще по статьям о бездействии и мошенничестве.

В приговоре указано, что вместе по сговору сотрудники получили от представителей коммерческих структур 3 тысячи долларов взятки, потом еще 2 тысячи.

Затем действовали единолично: инспектор получил еще 5 тысяч и 2 тысячи долларов. А начальник — дважды брал по 2 тысячи рублей. Одна из этих наград, вместе с бутылкой коньяка, полагалась за то, чтобы «замять» дело об административном правонарушении.

Еще один неприятный эпизод касался 500 долларов, которые начальник взял под обманным предлогом их передачи в качестве спонсорской помощи на организацию Дня спасателя.

В итоге бывший начальник приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в 10,8 тысячи рублей. Он лишен звания подполковника и еще пять лет не сможет занимать высокие должности.

Инспектор получил 5 лет, он тоже лишен звания и права еще пять лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

Коммерсанта, который оказался на судебной скамье со спасателями, судили за дачу взятки в 2 тысячи рублей. Приговором суда он оштрафован на 13,5 тысяч рублей.

 
 
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