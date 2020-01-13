Подведены итоги конкурса селфи-фото «Мой фактор безопасности»

Источник материала: Единство

Все работы были по достоинству оценены членами жюри, отдельные фотоснимки заставили улыбнуться. Ну а места распределились следующим образом:

1 место – Елизавета Савич и Екатерина Лащевская, учащиеся ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района»;

2 место – Аркадий Клишанец и Полина Максак, учащиеся ГУО «Средняя школа №10 г. Борисова»;

3 место – Филончик Артем, учащийся ГУО «Зембинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района».

Счастливчиков наградили в редакции газеты «Адзінства». Некоторых участников – Артема Филончика и Аркадия Клишанца – попросили ответить на несколько вопросов.

– Артем, расскажи, как ты решился участвовать в этом конкурсе? Сложно было найти эмблему МЧС?

– Когда в школе объявили о конкурсе от МЧС, я сразу решил – буду участвовать. Задание оказалось несложным: недалеко от школы у нас есть пожарный пост, а дядя Слава (начальник пожарного аварийно-спасательного поста № 16 в д. Зембин. – Прим. ред.) согласился мне помочь. В будущем я хотел бы стать, как он, смелым пожарным.

– Аркадий, как тебе удалось сделать такое эффектное селфи?

– Я активно применяю нижний ракурс на фото, но точка съемки может быть различной в зависимости от задумки автора. Несомненно, отличным фоном для «победного селфи» стало новое граффити от МЧС.

Конкурсанты, безусловно, справились со своей задачей, проявив не только умение делать селфи, но и творческий подход. Работы участников можно посмотреть в альбоме «Мой фактор безопасности» группы ВКонтакте «BPR/Борисов.Помощь рядом» vk.com/bpr112

Спасибо всем за активное участие!