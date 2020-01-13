Продолжается сбор новогодних подарков: 281 ребенок все еще ждет, что его новогодняя мечта исполнится

Источник материала: Tut.by

Новогодние праздники подходят к концу, но возможность сделать чудо еще есть. Около трехсот подопечных хосписов, паллиативных палат и домов ребенка все еще верят, что их желание исполнится.



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Четвертый год добровольческое движение храма иконы «Всецарица» проводит акцию «В ожидании рождественских чудес». С их помощью все желающие могут сделать подарок подопечным хосписов, паллиативных палат и домов ребенка.

Накануне праздников работники этих учреждений и родители расспросили детей, какое чудо малыши хотели бы получить от Деда Мороза. Дети поделились с ними своими тайнами.

— Всего получилось около 1400 желаний. Мы поместили их на сайт , — рассказывает доброволец Марина Козич. — На данный момент 281 из них все еще ждут своего волшебника.

Собирать подарки будут на протяжении двух недель. Адрес в Минске — район дома по улице Железнодорожной, 23.

— Приносить их нужно на склад рядом со строящимся храмом. В будни с 18.00 до 20.00, в выходные — с 9.00 до 17.00, — продолжает Марина Козич. — К тому же на стройке всегда есть дежурный, который тоже с удовольствием примет у вас подарок.