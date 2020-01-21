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Налоговая напомнила, как легально сдавать в аренду квартиру

21.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Налоговая напомнила, как легально сдавать в аренду квартиру
Налоговая инспекция сообщает, что при сдаче в наём квартир, комнат, гаражей гражданам не требуется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, вести учет полученных доходов и предоставлять отчетность в налоговый орган.

Для того чтобы легально осуществлять сдачу в аренду имущества физические лица обязаны:

  • заключить договор найма жилого (нежилого) помещения;
  • зарегистрировать его в местном исполнительном и распорядительном органе, либо в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда (РСЦ, ЖЭСе, у председателя ЖПК (ГСК) и т.д.);
  • стать на учет в налоговом органе по месту жительства (регистрации);
  • уплатить подоходный налог.

Уплата производится ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который производится такая уплата.

В ИМНС обратили внимание, что с 2020 года при оплате налога через платежную систему ЕРИП код платежа с 0101 (подоходный налог) изменен на 0107 подоходный налог (квартиросдача).

Важно! В соответствии с действующим законодательством налог не уплачивается  в следующих случаях:

  • при сдаче жилых помещений молодым специалистам, молодым рабочим (служащим);
  • при сдаче организации или индивидуальному предпринимателю (в этом случае налог удержит из вашего дохода и перечислит в бюджет арендатор помещения).

Более подробную информацию можно получить в инспекции МНС по г. Пинску по адресу: г. Пинск, ул. Пушкина, 5, тел. 32-32-21, 32-32-34.

По информации официального сайта Пинского горисполкома

 
 
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