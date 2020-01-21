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Налоговая напомнила, как легально сдавать в аренду квартиру
21.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для того чтобы легально осуществлять сдачу в аренду имущества физические лица обязаны:
Уплата производится ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который производится такая уплата.
В ИМНС обратили внимание, что с 2020 года при оплате налога через платежную систему ЕРИП код платежа с 0101 (подоходный налог) изменен на 0107 подоходный налог (квартиросдача).
Важно! В соответствии с действующим законодательством налог не уплачивается в следующих случаях:
Более подробную информацию можно получить в инспекции МНС по г. Пинску по адресу: г. Пинск, ул. Пушкина, 5, тел. 32-32-21, 32-32-34.
По информации
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> Налоговая инспекция сообщает, что при сдаче в наём квартир, комнат, гаражей гражданам не требуется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя,...
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