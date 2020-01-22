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Сестра смертников, 5 рублей за платеж, ущерб от теплой зимы и рекорд на МКАД - все за вчера

22.01.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


Собираетесь на работу? Знайте: на улице сильный ветер! На сегодня и на завтра объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, этот ветер может принести дождь и даже (хоть в это и сложно поверить) снег. А пока он не выпал, страна подсчитывает ущерб от теплой зимы. Торговля предлагает скидки на зимние вещи, прокатчики тюбингов называют свою работу бесплатным хобби, а эксперты ЕАБР считают, что климатический фактор оказал сдерживающее воздействие на рост ВВП.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Но, кажется, даже снег этой зимой вспоминают реже, чем нефть. Беларусь возобновляет поставки нефтепродуктов на экспорт: потоки сырья на наши заводы увеличиваются. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30−40 процентов от необходимых объемов нефти: «Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим». А мы тем временем посчитали, на сколько хватит танкера норвежской нефти.
  • Объявлен новый состав правительства России. Орешкина — в отставку, Шойгу и Лавров посты сохранили.
  • Банки пересматривают комиссию за платежи наличными в кассах. БПС-Сбербанк, например, теперь берет 5 рублей за каждый платеж. В это сложно поверить, но если оплачивать электричество, платить по жировке и «забросить» деньги на мобильный телефон, придется заплатить комиссию в 15 рублей.
  • Комитет госконтроля провел мониторинг творческих мастерских белорусских художников и дизайнеров и посчитал их деятельность предпринимательской, а не творческой. Теперь мастеров лишают права на льготную аренду и выставляют неподъемные счета — до 50 тысяч долларов. В мастерской известного художника Владимира Цеслера у проверяющих вызвала вопросы… кровать — и ставку за аренду подняли в четыре раза. Сам Цеслер говорит, что не сможет столько платить: «Значит, не буду работать, значит, им так надо». Ниже — одна из его работ.


  • Жители минской Грушевки записали обращение к президенту Александру Лукашенко и попросили его сохранить местный сквер, который вскоре застроят многоквартирным жильем. А вчера вечером строители в темноте уже пытались поставить вокруг деревьев забор, местные вызвали милицию.
  • ВОЗ предупредила о возможности распространения коронавируса за пределами Китая. Организация считает, что следует ожидать в ближайшее время новых случаев пневмонии, которую он вызывает. В Беларуси пассажиров, прилетающих из стран, где выявлен вирус, уже проверяют с применением тепловизионного оборудования.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Найдите время, чтобы прочитать эту непростую историю. Сестра осужденных на расстрел братьев рассказала о травле ее семьи в Черикове, вынужденном переезде и о том, что чувствуют сейчас приговоренные к смерти. «Пожизненное наказание в тюрьме, особенно в нашей, хуже смерти. Но у человека хотя бы будет шанс исправиться, очиститься, понять, что он сделал не так. А если мы лишаем человека жизни, пусть и не своими руками, получается, мы тоже становимся убийцами».


  • В России и в Казахстане начался транзит власти. А какой сценарий ждет нашу страну? Опросили экспертов, чтобы узнать, может ли Лукашенко передать власть сыновьям, когда внесет поправки в Конституцию, о которых уже не раз упоминал, и какими они могут быть.
  • Ювелир из Бреста сделал крутое золотое кольцо с бриллиантом. Но его и продать нельзя, и подарить некому. Кольцо, похоже, самое маленькое в мире. Но мы все-таки смогли его сфотографировать.
  • В этом году впервые в планы по строительству жилья вписали «электродома» — от общего числа новостроек они составят примерно 3,4%. От привычного многоэтажного жилья они будут отличаться в первую очередь тем, что не будут встроены в существующую систему центрального отопления. Разобрались, какие у таких домов есть минусы.
  • Еще одна строительная тема — выдержит ли подвесной унитаз тяжеловеса. Сантехник честно рассказал, что думает о такой конструкции.
  • Пригласили в нашу видеостудию дерматовенерологов — специалистов, которые знают все об инфекциях, передающихся половым путем. Они рассказали, чем чаще всего болеют их пациенты, чем точно не нужно лечиться и когда нужно проверять свое здоровье.
  • Недавно камера на МКАД зафиксировала рекордное превышение скорости легковушкой: вместо установленных 90 км/ч машина неслась 229 км/ч. Превышение — 139 км/ч! AUTO.TUT.BY узнал, что это была за машина. И да, это BMW.

О СПОРТЕ

  • Минское «Динамо» обыграло дома московский «Спартак». «Зубры» провели одну из лучших встреч за последние месяцы.


  • Минское футбольное «Динамо» подписало хорватского защитника. Контракт с клубом заключил 27-летний защитник Карло Бручич.
  • Белорусские теннисисты бились до конца в первом раунде Australian Open. Но дальше прошел только один.

Все новости вторника, 21 января

И напоследок. Если вдруг пропустили, уже стартовал отбор на «Евровидение-2020». Белтелерадиокомпания опубликовала имена 49 участников, допущенных к прослушиванию. Увы, Гюнешь в этом году нет, зато есть Воронко с баяном. Нескучного вам дня!

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Теги: Брест
 
 
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Собираетесь на работу? Знайте: на улице сильный ветер! На сегодня и на завтра объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, этот ветер может...
 
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