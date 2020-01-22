Сестра смертников, 5 рублей за платеж, ущерб от теплой зимы и рекорд на МКАД - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Собираетесь на работу? Знайте: на улице сильный ветер! На сегодня и на завтра объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, этот ветер может принести дождь и даже (хоть в это и сложно поверить) снег. А пока он не выпал, страна подсчитывает ущерб от теплой зимы. Торговля предлагает скидки на зимние вещи, прокатчики тюбингов называют свою работу бесплатным хобби, а эксперты ЕАБР считают , что климатический фактор оказал сдерживающее воздействие на рост ВВП.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Но, кажется, даже снег этой зимой вспоминают реже, чем нефть. Беларусь возобновляет поставки нефтепродуктов на экспорт: потоки сырья на наши заводы увеличиваются. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30−40 процентов от необходимых объемов нефти: «Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим». А мы тем временем посчитали , на сколько хватит танкера норвежской нефти .

поставки нефтепродуктов на экспорт: потоки сырья на наши заводы увеличиваются. Александр Лукашенко что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30−40 процентов от необходимых объемов нефти: «Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим». А мы тем временем , . Объявлен новый состав правительства России . Орешкина — в отставку, Шойгу и Лавров посты сохранили.

. Орешкина — в отставку, Шойгу и Лавров посты сохранили. Банки пересматривают комиссию за платежи наличными в кассах. БПС-Сбербанк, например, теперь берет 5 рублей за каждый платеж . В это сложно поверить, но если оплачивать электричество, платить по жировке и «забросить» деньги на мобильный телефон, придется заплатить комиссию в 15 рублей.

комиссию за платежи наличными в кассах. БПС-Сбербанк, например, теперь . В это сложно поверить, но если оплачивать электричество, платить по жировке и «забросить» деньги на мобильный телефон, придется заплатить комиссию в 15 рублей. Комитет госконтроля провел мониторинг творческих мастерских белорусских художников и дизайнеров и посчитал их деятельность предпринимательской, а не творческой. Теперь мастеров лишают права на льготную аренду и выставляют неподъемные счета — до 50 тысяч долларов. В мастерской известного художника Владимира Цеслера у проверяющих вызвала вопросы… кровать — и ставку за аренду подняли в четыре раза. Сам Цеслер говорит, что не сможет столько платить: «Значит, не буду работать, значит, им так надо». Ниже — одна из его работ.





Жители минской Грушевки записали обращение к президенту Александру Лукашенко и попросили его сохранить местный сквер, который вскоре застроят многоквартирным жильем. А вчера вечером строители в темноте уже пытались поставить вокруг деревьев забор, местные вызвали милицию.

и попросили его сохранить местный сквер, который вскоре застроят многоквартирным жильем. А вчера вечером строители в темноте уже поставить вокруг деревьев забор, местные вызвали милицию. ВОЗ предупредила о возможности распространения коронавируса за пределами Китая. Организация считает, что следует ожидать в ближайшее время новых случаев пневмонии, которую он вызывает. В Беларуси пассажиров, прилетающих из стран, где выявлен вирус, уже проверяют с применением тепловизионного оборудования.

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Найдите время, чтобы прочитать эту непростую историю . Сестра осужденных на расстрел братьев рассказала о травле ее семьи в Черикове, вынужденном переезде и о том, что чувствуют сейчас приговоренные к смерти. «Пожизненное наказание в тюрьме, особенно в нашей, хуже смерти. Но у человека хотя бы будет шанс исправиться, очиститься, понять, что он сделал не так. А если мы лишаем человека жизни, пусть и не своими руками, получается, мы тоже становимся убийцами».





В России и в Казахстане начался транзит власти. А какой сценарий ждет нашу страну ? Опросили экспертов , чтобы узнать, может ли Лукашенко передать власть сыновьям, когда внесет поправки в Конституцию, о которых уже не раз упоминал, и какими они могут быть.

? , чтобы узнать, может ли Лукашенко передать власть сыновьям, когда внесет поправки в Конституцию, о которых уже не раз упоминал, и какими они могут быть. Ювелир из Бреста сделал крутое золотое кольцо с бриллиантом. Но его и продать нельзя, и подарить некому. Кольцо, похоже, самое маленькое в мире . Но мы все-таки смогли его сфотографировать.

крутое золотое кольцо с бриллиантом. Но его и продать нельзя, и подарить некому. . Но мы все-таки смогли его сфотографировать. В этом году впервые в планы по строительству жилья вписали «электродома» — от общего числа новостроек они составят примерно 3,4%. От привычного многоэтажного жилья они будут отличаться в первую очередь тем, что не будут встроены в существующую систему центрального отопления . Разобрались, какие у таких домов есть минусы .

. Разобрались, какие у таких домов . Еще одна строительная тема — выдержит ли подвесной унитаз тяжеловеса . Сантехник честно рассказал , что думает о такой конструкции.

. Сантехник честно , что думает о такой конструкции. Пригласили в нашу видеостудию дерматовенерологов — специалистов, которые знают все об инфекциях, передающихся половым путем. Они рассказали , чем чаще всего болеют их пациенты , чем точно не нужно лечиться и когда нужно проверять свое здоровье.

, , чем точно не нужно лечиться и когда нужно проверять свое здоровье. Недавно камера на МКАД зафиксировала рекордное превышение скорости легковушкой: вместо установленных 90 км/ч машина неслась 229 км/ч. Превышение — 139 км/ч! AUTO.TUT.BY узнал, что это была за машина . И да, это BMW.

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Минское футбольное «Динамо» подписало хорватского защитника. Контракт с клубом заключил 27-летний защитник Карло Бручич .

хорватского защитника. . Белорусские теннисисты бились до конца в первом раунде Australian Open. Но дальше прошел только один.

Все новости вторника, 21 января

И напоследок. Если вдруг пропустили, уже стартовал отбор на «Евровидение-2020». Белтелерадиокомпания опубликовала имена 49 участников, допущенных к прослушиванию. Увы, Гюнешь в этом году нет, зато есть Воронко с баяном. Нескучного вам дня!

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